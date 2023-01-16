خنيفرة: إطلاق مشروع مرصد المناطق الرطبة لمحمية المحيط الحيوي لأرز الأطلس

بقلم محمد الدريهم

إحتضنت مدينة خنيفرة يوم الجمعة الفارط فعاليات ورشة إطلاق مشروع مرصد المناطق الرطبة لمحمية المحيط الحيوي لأرز الأطلس، و التي نظيمتها الجمعية المغربية للسياحة الإيكولوجية وحماية الطبيعة حيث عرفت هذه الورشة، مشاركة، بالإضافة لرئيس وأعضاء الجمعية المغربية للسياحة الإيكولوجية وحماية الطبيعة، مديرا منتزهي خنيفرة، والأطلس الكبير الشرقي، وممثل عن المدرسة العليا للتكنولوجيا بخنيفرة، ورؤساء مع ممثلي منظمات غير حكومية منها مجموعة البحث من أجل حماية الطيور بالمغرب، وجمعية مدرسي علوم الحياة والأرض فرع خنيفرة، والجامعة المغربية للصيد الإيكولوجيل، و جمعية أصدقاء محمية المحيط الحيوي وأصدقاء وادي إفران، و جمعية أصدقاء محمية المحيط الحيوي لأرز الأطلس , ومؤسسة “روح أجدير” الأطلس وجمعية Alp Atlas.

وتضمن برنامج ورشة إطلاق هذا المشروع، تقديم السياق العام لمشروع “المساهمة في الحفاظ على التنوع البيولوجي للمياه العذبة وتحسين تدبيره وحمايته سواء على مستوى المنتزه الوطني لخنيفرة أو محمية المحيط الحيوي لأرز الأطلس” ، و “المناطق الرطبة والمتنزهات الوطنية”، بالإضافة إلى عدة مبادرات أخرى للحفاظ وتثمين التنوع.

بهذه المناسبة, أكد رئيس الجمعية المغربية للسياحة الإيكولوجية وحماية الطبيعة، إبراهيم أبو العباس، في كلمة بالمناسبة، أن إحداث مرصد المناطق الرطبة لمحمية المحيط الحيوي لأرز الأطلس يعدف الى وضع منصة لتتبع وتقييم النظم البيئية الطبيعية بالمناطق الرطبة الموجودة بهذه المحمية الكبيرة للمحيط الحيوي.كما أبرز أن المرصد، وأمام آثار التغير المناخي والضغط البشري، يسعى إلى أن يكون أداة للمراقبة من أجل تقييم الاتجاه التطوري الزمكاني لهذه الفضاءات الطبيعية.

و في نفس الإطار, اكد أبو العباس ان احداث هذا المرصد يندرج في إطار الحركة البيئية لمرصد المناطق الرطبة المتوسطية الذي يهدف بالخصوص، إلى تقديم معلومات حول حالة اتجاهات المناطق الرطبة للمحمية، ورصد التهديدات التي تؤثر عليها والتدخلات للنهوض بحمايتها واستغلالها بشكل معقلن وإصلاحها. مضيفا أن خلق المرصد سيتيح للعلماء وصناع القرار تحفيز وتجميع وتبادل الخبرات بشأن حالة المناطق الرطبة واتجاهاتها.

يشار إلى أن الجمعية المغربية للسياحة الإيكولوجية وحماية الطبيعة وشركاؤها، ومن أجل ترجمة هذه المبادرة، يخططون لإطلاق فكرة مرصد المناطق الرطبة لمحمية المحيط الحيوي لأرز الأطلس من أجل تغطية كمرحلة أولى، المناطق الرطبة بالمنتزهات الوطنية لكل من إفران وخنيفرة وبالأطلس الكبير الشرقي، والتي تشكل المناطق المركزية لهذه المحمية.

ويتعلق الأمر بالمناطق المحددة مكانيا والتي تتمتع بنظام الحماية في إطار قانون حول المنتزهات الوطنية والمناطق المحمية. كما أن هذا المرصد سيخدم المشرفين على تدبير المنتزهات الوطنية المعنية بغية وضع نظام لتتبع تطور المناطق الرطبة وتوفير التدبير اللازم لحمايتها واستغلالها بشكل معقلن ومستدام.