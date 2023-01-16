بلاغ صحفي

مشاركة مجالس العمالات و الأقاليم في طلب ابداء الاهتمام الثالث للصندوق الإفريقي لدعم التعاون اللامركزي الدولي للجماعات الترابية



شاركت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم ممثلة برئيسها السيد عبد العزيز الدرويش في اجتماع لجنة القيادة للصندوق الإفريقي لدعم التعاون اللامركزي الدولي للجماعات الترابية يوم الثلاثاء 10 يناير 2023 بالمديرية العامة للجماعات الترابية لوزارة الداخلية وذلك بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والوكالة المغربية للتعاون الدولي وممثلين عن الجمعيات المغربية الثلاث لرؤساء الجماعات الترابية والتنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية

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وقد خصص هذا الاجتماع لانتقاء المشاريع المقدمة في إطار طلب ابداء الاهتمام الثالث الذي أطلقته وزارة الداخلية شهر ماي الماضي.

هذا وقد صادقت اللجنة المذكورة بالإجماع على تمويل ستة وعشرين (26) مشروعا يهم جماعات ترابية إفريقية منتمية لستة عشرة بلدا من مختلف جهات إفريقيا وذلك عبر اتفاقيات شراكة مع نظيراتها المغربية تمثل مجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات.

وتهدف هذه المشاريع إلى استفادة الجماعات الترابية الإفريقية من الخبرة المغربية في تدبير عدة مجالات تهم تدبير شؤون الساكنة وهي : افريقيا الوسطى (1)؛ نيجيريا (1)؛ الكاميرون (1)؛ غامبيا (3) ؛النيجر(1) ؛مدغشقر (1) ؛ موريتانيا (3)؛ الطوكو(2) ؛ ساحل العاج(1)؛ السنغال (2)؛ السيراليون (3)؛ دجيبوتي(1) ؛ اوغاندا (2)؛ كنيا(2)؛ تنزنيا(1)؛ اسواتيني (1)؛

اما مجالس العمالات والأقاليم المغربية فقد تقدمت بثلاثة عشرة اتفاقية (13) وهي: مجلس عمالة الرباط؛ مجلس عمالة سلا؛ مجلس عمالة الصخيرات تمارة ؛ مجلس عمالة طنجة أصيلة؛ مجلس إقليم بنسليمان ؛ مجلس إقليم النواصر ؛مجلس إقليم وادي الذهب ؛ مجلس إقليم صفرو و مجلس إقليم سيدي إفني .

كما قدمت مجالس جهتين و مجالس عشر جماعات، اتفاقيات أخرى مع نظيراتها الافريقية.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم كانت قد عقدت يوم 16 يوليوز 2022 بمقر عمالة سيدي افني ندوة وطنية حول موضوع » الصندوق الافريقي لدعم التعاون اللامركزي الدولي للجماعات الترابية كآلية لتعزيز الدبلوماسية الموازية » حيث كانت مناسبة للسادة رؤساء المجالس لأخذ فكرة حول طريقة إعداد الملفات لتقديمها لمصالح وزارة الداخلية في إطار النسخة الثالثة للاستفادة من دعم الصندوق كما عملت الجمعية على تسهيل عملية ربط الاتصال مع الجماعات الترابية الإفريقية.

وكما هو معلوم فإن إحداث الصندوق الإفريقي لدعم التعاون اللامركزي الدولي للجماعات الترابية من قبل المديرية العامة للجماعات الترابية لوزارة الداخلية يأتي تماشيا مع السياسة الحكيمة لمولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره التي يوليها للقارة الإفريقية، وفي إطار الدبلوماسية المكملة أو الموازية التي تقوم بها الجماعات الترابية للدفاع عن القضايا الوطنية والتسويق للنموذج المغربي المتميز في مجال حكامة الشأن الترابي واللامركزية.