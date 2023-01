L’UNITE FES-MEKNES DE GREPOM PROCEDE AU RECENSEMENT DES OISEAUX D’EAU HIVERNANTS

Mohammed Drihem



Le recensement hivernal des oiseaux d’eau dans les parcs nationaux d’Ifrane (PNI) et de Khénifra a été lancé récemment, dans le cadre du programme de comptage ‘’Wetlands International’’ (WI), réalisé chaque année sur l’ensemble des zones humides au niveau mondial.

Dans ce cadre, une équipe de l’Unité Fès-Meknès du Groupe de Recherche pour la Protection des Oiseaux au Maroc (GREPOM birdlife Maroc) conduite par Pr Lahcen Chilass, coordonnateur de l’unité en collaboration avec les équipes des parcs nationaux d’Ifrane et de Khénifra ont réalisés durant la période du 04 au 08 Janvier en cours ; le recensement hivernal des oiseaux d’eau au niveau des zones humides respectives d’Aguelmam Sidi Ali Taanzoulte ; Aguelmam Azegza, Aguelmam Ouiwane, Tiguelmamine, Aguelmam Aberchane, Aguelmam nTifigraouine, Aguelmam Afenourir, Aguelmam nTifounassine, Dayet Ifer , Dayet Ifrah, Aghbalou laachour, plans d’eau Amghass, Barrage Ait Haj , barrage Ait Ahmed et au niveau du plan d’eau Zerrouka (01).

Lors de cette opération l’équipe du Pr Chilass a pu recenser plusieurs dizaines d’oiseaux d’eau de différentes espèces. Il s’agit, entre autres, du canard Chipeau, du canard col vert, du canard souchet, de la tadorne de Casarca, du Grand Cormoran, de la foulque macroule, de la foulque caronculée, du Grèbe castagneux, du grèbe à col noir, du héron cendré et de la poule d’eau.

Cette opération de recensement des oiseaux d’eau des parcs nationaux d’Ifrane et de Khénifra a pour objectif d’évaluer l’effectif des oiseaux et les types d’espèces qui se trouvent au niveau de ces lacs sachant bien que ce recensement est d’une grande importance pour évaluer la capacité de ces sites à accueillir ces espèces d’oiseaux et pour évaluer la variation des populations. Aussi, ces informations sont d’une ‘’grande utilité’’ pour classer ces lacs comme sites d’importance pour ces oiseaux.

Dans sa déclaration au Journal ; le coordonnateur de l’Unité Fès-Meknès de GREPOM, Pr Lahcen Chilass a souligné qu’à chaque début d’année au mois de janvier des recensements d’oiseaux d’eau hivernant sont effectués dans toutes les zones humides du Moyen Atlas, essentiellement, dans les lacs, dayat et certain cours d’eau.

Le but de ce recensement, est d’établir le constat de l’état de l’avifaune aquatique et on fait le recensement de toutes les espèces qui passent leur hiver dans ces zones humides a-t-il ajouté.

Cette année avec la sècheresse que connait le pays continua-t-il, les zones humides ont subi beaucoup de dégradation et de diminution de leur niveau et par conséquence, le nombre des oiseaux a baissé d’une manière considérable.

Apres avoir cité les différentes espèces recensées sus mentionnées, Pr Chilass, a tenu de souligner que la situation est alarmante car les effectifs ont diminués d’une manière très conséquente cette année a cause de ces sècheresses que subissent ces zones humides et, cette situation nous interpelle tous pour lancer un appel de cœur pour la protection de ces zones humides et pour la préservation de leur valeur écologique.

A noter aussi que d’après les initiateurs de cette opération, ces comptages ont pour but d’estimer les tailles des populations hivernantes, d’évaluer leur évolution, mais aussi de préciser leur répartition et des éventuelles modifications de distribution.

C’est l’organisation WI qui coordonne ce programme à l’échelle mondiale. Au Maroc, cette coordination est assurée par GREPOM/Birdlife Maroc.

L’ensemble des lacs du Moyen Atlas, particulièrement ceux du parc national d’Ifrane et de Khénifra, constitue des sites majeurs de halte migratoire et d’hivernage d’oiseaux d’eau. Avec des effectifs annuellement très importants d’individus pour plusieurs dizaines d’espèces, le PNI fait partie des sites marocains d’importance internationale pour l’hivernage de ces oiseaux.