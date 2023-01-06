مكناس: تنظيم حفل تكريم على شرف الدكتورة وفاء شاكر بعد تعيينها مديرة للآكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة سوس ماسة

بقلم محمد الدريهم



احتضنت قاعة الندواتللمركب الثقافي الفقيه محمد المانوني يوم الخميس 05 دجنبر الفارط فعاليات الحفل التكريمي المنظم من طرف المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة على شرف الدكتورة وفاء شاكر بمناسبة انتهاء مهمتها كمديرة إقليمية للوزارة وتعيينها مديرة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ـ ماسة,

هذا و قد تم تنظيم هذا الحفل تحت شعار: « من أجل ترسيخ قيم الوفاء وتعزيز ثقافة الاعتراف »؛ وذلك برئاسة السيد محسن الزواق؛ مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس- مكناس، وحضور ممثلين عن السلطات المحلية والمصالح الخارجية للقطاعات الحكومية والجمعيات التي تمثل مختلف الأطر التربوية والإدارية والتقنية وفيدرالية وكنفدرالية جمعيات أمهات وآباء وأولياء تلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية، والهيئات النقابية ورؤساء الأقسام والمصالح بالجهة وممثلي وسائل الإعلام الوطنية والمحلية، جمع غفير من الجمهور ذي الصلة بالقطاع التعليمي.

تميز هذا الحفل التكريمي بإلقاء عدة كلمات وشهادات تناولت كلها مناقب وسيرة المحتفى بها، إن على صعيد التسيير الإداري أو العلاقات الإنسانية الجيدة سواء الداخلية أو الخارجية، مما كان له من آثار إيجابية على القطاع في الإقليم والجهة، مع تمنيات الجميع لها بالمزيد من النجاح والتوفيق في مسيرتها المهنية.

بالمناسبة, ألقى السيد محسن زواك مدير الآكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة فاس مكناس كلمة سلط فيها الضوء على الصفات الإنسانية والمهنية لوفاء شاكر ، مشيراً إلى أن تعيينها على رأس الآكاديمية الجهوية لسوس ماسة يأتي بالتزامن مع تنفيذ خارطة طريق 2022-2026 للجودة.بالمدرسة العمومية للجميع ، باتباع نهج تشاركي يتضح من المشاورات الوطنية لتحسين المدرسة العمومية.

وأضاف أن مديرة اكاديمية سوس ماسة الجديدة عملت بفضل مهاراتها وخبراتها في المجالين الأكاديمي والإداري على تطوير نظام التعليم على مستوى جهة فاس مكناس وستواصل القيام بذلك في هذا المجال. على مستوى جهة سوس ماسة ، و نوه بالجهود التي بذلتها في هذا الصدد سواء على مستوى اقليم صفرو أو على مستوى إقليم مكناس حيث كانت تمارس حتى ذلك الحين كمديرة إقليمية للوزارة.

من جهتها عبرت السيدة المديرة عن تأثرها البالغ بحفاوة اللقاء، مقدمة شكرها وتقديرها للجميع على المستويين الداخلي والخارجي على العلاقات الطيبة وجودة العمل الإداري المتميز بنكران الذات والسعي نحو الأفضل. و قد اختتم الحفل بتقديم هدايا رمزية من عدد من الهيئات والأشخاص للسيدة المديرة.