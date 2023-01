Par Mohammed Drihem

Le Chalet Refuge du Club Alpin Français de Casablanca sis station de Ski et de Montagne d’Oukaïmeden sera au rendez-vous le week-end dy 21-22 janvier 2023 avec la cérémonie d’un grand hommage qui sera rendu à la physicienne suisse, professeure d’astrophysique à l’université du Cap-Occidental, Carolina Ödman-Govender, décédée le 14 novembre 2022 dernier.

Cet évènement « les étoiles de Dar Taliba » qui fait suite aux activités du Festival d’Astronomie de Marrakech, organisé par l’association d’astronomie 3AM et la fondation Atlas Dark Sky connaitra la participation d’une cinquantaine de filles pensionnaires de Dar Taliba de Marrakech pour rendre hommage à la défunte Carolina, qui a joué un rôle important dans l’éducation et la promotion des filles en science et qui a contribué à la création du groupe de travail Astronomy for Africa et dirigé le programme: Connaissance de l’Univers (Universe Awareness, UNAWE) qui est un programme de sensibilisation qui vise à inspirer les enfants pour l’apprentissage de l’astronomie.

Les réalisations de la défunte ont été impressionnantes et multiples, dans les domaines des sciences, de la médecine, de la technologie, des arts et de l’enseignement des STIM1, et ont transformé la façon dont la science est présentée à un public toujours plus vaste et plus diversifié.

Dans cette optique, 3AM et la Fondation Atlas Sky et leurs partenaires organisent cette activité en vue de promouvoir une astronomie plus inclusive et l’orientation des filles vers les STIM1, poursuivant ainsi l’œuvre de la défunte Carolina et, dans ce cadre, les organisateurs ont programmé une visite de deux jours à l’observatoire de l’Oukaïmeden en faveur des 50 filles de Dar taliba à Marrakech qui se consacre à la promotion de l’éducation des filles rurales, en particulier celles issues de milieux défavorisés.

La sortie est prévue du samedi 21 au dimanche 22 janvier 2023 à l’Oukaïmeden où l’activité sera animée par l’association d’astronomie 3AM et la fondation Atlas Dark Sky.

Les sponsors (CAF/Intrepid) ont déjà soutenu le transport, l’hébergement et la restauration des 50 filles et de leurs animateurs. Aussi, les organisateurs souhaitent impliquer l’African Network of Women in Astronomy (AfNWA) organisation africaine relevant de l’African Astronomical Society (AfAS) et dédiée aux femmes en astronomie.

Au programme de cet évènement : Une conférence débat autour de l’expérience de cette organisation pour promouvoir l’astronomie au féminin, suivie d’un débat centré sur la manière de pérenniser ce genre d’activité profitant des possibilités qu’offrent aux Astro-clubs, les organismes IAU, AfAS , OAD, OAO, pour le financement de leurs activités.

La fondation Atlas Dark Sky propose en outre de saisir l’occasion pour sensibiliser les jeunes filles à la pollution lumineuse et les impliquer dans la collecte des mesures de cette pollution dans leurs villages respectifs.

Programmes

Samedi, 21 Janvier

– 13h30: Départ pour l’Oukaïmeden

– 16h30-17h30: Présentation de l’activité et Hommage à Carolina Ödman Govender (Binebine/Benhida/Benkhaldoun)

– 17h30-19h: Présentation et atelier de discussion de AfAS/ African Network of Women in Astronomy (AfNWA) par Mirjana Povic & Vanessa McBride

– 19h- 20h30: Dîner et intermède musical.

– 20h30-23h: Soirée d’observation animée par 3AM et ADSF et Ouverture de la coupole Spectrophotométrie par Benhida Abdelmajid et Fouad Sefyani

Dimanche 22 Janvier

– 09h-10h: Atelier /STIM, K. Kolenberg

– 10h-11h30h: Visite des équipements et coupoles de l’Observatoire de l’Oukaimeden

– 11h30-12h30: Dark sky par la commission technique du projet Atlas Dark Sky

– 12h30: Retour à Marrakech