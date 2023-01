DES ETUDIANTS INGENIEURS DE L’ENA S’INITIENT AU MOTAGE DE PROJET A L’ECOLE DE L’ErE ET DE L’ECOTOURISME D’IFRANE

Par Mohammed Drihem

Jeudi 29 décembre 2022 dernier, l’école de l’éducation environnementale et de l’écotourisme de l’Association Marocaine pour l’Ecotourisme et la Protection de la Nature sise à Ras El Mae au cœur du Parc National d’Ifrane a accueilli des élèves-ingénieurs de la 5éme année (Terminale) d’ingénierie du développement rural de l’école nationale d’Agriculture de Meknès en compagnie de leur Enseignant AZIZ Larbi et ce, dans le cadre d’un stage de formation pratique sur les techniques de montage et de gestion de projets écologiques.

Cette formation animée par Aboulabass Brahim président de l’AMEPN s’est focalisée sur la présentation et la discussion de l’expérience de l’AMEPN en matière de formulation, de négociation et surtout de mise en œuvre des projets au niveau de la Réserve de Biosphère du Cèdre de l’Atlas.

Elle a été marquée notamment par une séance pratique où des idées de projets ont été proposées par les futurs ingénieurs en guise d’initiation à l’approche projets.

Selon Aziz Larbi, Enseignant chercheur au département d’ingénierie du développement rural à l’Ecole Nationale d’Agriculture de Meknès accompagnant le Groupe d’étudiants ; il s’agit là d’une sortie dans le cadre d’un cours de gestion de projets de développement rural où nos étudiants sont appelés à découvrir ; sur le terrain ; comment une association de protection de l’environnement monte ses projets, comment elle les gère et surtout pour des projets portant sur des écosystèmes naturels.

C’est une occasion pour les étudiants a-t-il ajouté, pour voir de très près ce qu’ils ont vu en classe sur le plan théorique mais d’une manière plus concrète, comment les gens les réalisent réellement sur le terrain avec les difficultés qu’ils rencontrent et comment font-ils pour gérer ces difficultés. C’est là précisa-t-il ; l’apprentissage que nous cherchons à travers cette rencontre avec nos amis au sein de l’AMEPN au niveau du Parc National d’Ifrane.