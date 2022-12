Drame écologique au Val d’Ifrane : Déversement des eaux usées directement dans l’oued Tizguite (ACTE 2)

Mohammed DRIHEM

La fin de l’an 2022 s’annonce sous de mauvais auspices pour le Val d’Ifrane qui ; depuis quelques jours déjà, connais un déversement sans précèdent des eaux usées de la Ville d’Ifrane directement et à ciel ouvert dans le lit d’Oued Tizguite déjà asséché par manque d’enneigement et de pluies suffisantes pour redonner vie aux sources de Tarmilet qui l’alimentent qui ont tari à cause de la sècheresse que connais le pays.

Cet acte condamnable portant atteinte au site touristique du Val d’Ifrane et sa Source Vittel nous rappelle le Drame écologique qu’a connu le Val au mois de Mars 2014 marqué par le déversement des eaux usées par un entrepreneur directement dans le cours d’eau d’Oued Tizguite et qui s’est soldé par la perte de 3000 écrevisses à pattes rouges (espèce déjà menacée de disparition ) et de plus de 50000 alvins de Truites arc-en-ciel ; ce problème de déversement des eaux usées d’Ifrane dans le cours d’eau d’Oued Tizguite refait surface encore aujourd’hui en l’absence du control et sans aucune intervention des services compétents de l’ONEE – Branche eau – responsables du réseau d’assainissement de la Ville d’Ifrane et de la Station d’épuration des eaux Usées (STEP) de la cité construite en aval d’oued Tizguite qui devrait ; normalement ; recevoir ses quantités d’eaux usées déversées dans le cours d’eau d’Oued Tizguite à moins de 150 mètres en amont du Pont de la Cascade des Vierges limitrophe à la Source Vittel.

Dans l’attente d’une intervention urgente des responsables locaux, provinciaux et régionaux ainsi informés pour mettre un terme à ces actes criminels délibérés polluant notre environnement et à ce laisser aller causant la pollution d’un site classé RAMSAR, nous rappelant qu’à l’initiative des autorités provinciales d’Ifrane, avec à leur tête le gouverneur Abdelhamid El Mazid, un projet d’aménagement paysager du Val d’Ifrane ; en cours de réalisation dans le Val ; a hérité d’une enveloppe budgétaire globale de l’ordre de 64 millions de DH, mobilisée pour la réalisation de ce projet dans lequel sont engagés plusieurs partenaires. Il s’agit du ministère de l’Intérieur (12 millions de DH), le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts (20 millions de DH), le ministère de la Transition énergétique et du développement durable (10 millions de DH), le Conseil de la région de Fès-Meknès (10 millions de DH), le Conseil provincial d’Ifrane (6 millions de DH) et le Conseil communal d’Ifrane (6 millions de DH).