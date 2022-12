Agadir abrite la 1ère édition des Marchés itinérants de l’économie sociale et solidaire

Mohammed drihem

La capitale de Souss Massa Agadir abrite la première édition des marchés itinérants de l’économie sociale et solidaire organisée du 29 décembre 2022 au 04 janvier 2023 à Agadir par la région du Souss-Massa en partenariat avec le Ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire et la Wilaya de la région du Souss-Massa et en collaboration avec la commune d’Agadir et la chambre de l’Artisanat Souss-Massa.

Selon ses organisateurs, cet événement vise à améliorer les conditions de commercialisation et de renforcer la compétitivité des acteurs de l’économie sociale et solidaire dans la région de Souss Massa et sera un également un Salon offrant l’occasion d’échange et de partage d’expériences entre les acteurs du secteur qui vont bénéficier de sessions de formation sur des sujets en étroite relation avec le domaine.

Cette édition connaitra la participation de 150 exposants représentant les différentes filières de l’artisanat, du tourisme solidaire et des coopératives spécialisées dans les produits de terroir. Elle sera aussi distinguée par la participation des différents intervenants dans le secteur de l’économie sociale et solidaire de la région, dont les chambres professionnelles, les établissements de formation, de financement et d’accompagnement.

Étalé sur une superficie de plus de 4.000 m², le salon abritera un espace de commercialisation, des salles de formation ainsi qu’un espace d’animation socioculturelle.