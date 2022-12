La leçon d’Einstein 

Tayeb Zaid



A certains moments et dans certaines situations où je me trouve confronté à faire face à la médiocrité et à la nullité, me surprend la funeste idée de déposer mes aiguilles et ma pelote et de quitter la scène, comme cette autre à qui j’emprunte la conduite. Mais une force intérieure me remue et je reviens à mes aiguilles et à ma pelote pour faire des lainages à ceux pour qui ils sont utiles.

Nous produisons pour ceux qui consomment et savourent non pour ceux qui avalent et dégueulent.

Le sujet que voici est la suite de celui déjà publié sur ma page facebook et Oujdacity. Il porte le titre de ‘’La grandeur de la France’’. Schématiquement et de manière stylisée, il parle des origines de la grandeur de la France que j’ai énumérées et développées et qui ont déplu à certains esprits naïfs encore encoquillés. Il est vrai qu’on n’écrit pas pour plaire et recevoir quelques tapes sur l’épaule, gratifiées de quelques formules d’encouragements et de félicitations. On écrit pour intéresser et soumettre à la critique de la raison loin des épluchures de surface. Quand j’ai énuméré une à une les causes qui ont fait ou contribué à faire la force et la richesse de la France, quelqu’un de chez-nous m’a envoyé, dans la langue de chez-nous et que je traduis comme suit, cette remarque déplaisante par sa fatuité, que ‘’je mélange entre le bas et l’élevé’’, ‘’entre le noble et le vil’’. Dans mon sujet, il n’y avait ni élevé ni bas, mais il y avait bassesse d’une nation dite policée contre d’autres dites barbares et que la première exploite les secondes de manière honteuse et ignominieuse. En effet, elle fait siens les exploits des joueurs africains comme elle a fait siennes les batailles guerrières remportées par des mercenaires ‘’prélevés’’ parmi les indigènes des pays colonisés, comme elle continue à faire sienne l’impression des billets de banques CFA pour 14 pays d’Afrique.

Je ne sais pas pourquoi les joueurs d’origine africaine qui jouent dans l’équipe de France et pour la France me rappellent Einstein et la théorie de la relativité. Entre le football comme sport collectif et une théorie de la physique qui associe entre le temps et l’espace- si je ne me trompe car je suis de formation littéraire et ces choses me donnent le tourniquet- il y aurait bien un point d’accès de l’un à l’autre. Et par quelle porte puis-je accéder du sport à la théorie de la relativité ? Je prendrai la chose autrement et au lieu de relativité et de football, je prendrai le physicien et le joueur.

Je ne sais pas où j’ai lu cette terrible réflexion d’Einstein sur ses origines et comment peuvent être reçus ses succès et ses échecs par ses contemporains, mais elle m’a fait froid dans le dos. ‘’Si la relativité se révèle juste, les Allemands diront que je suis allemand, les Suisses que je suis citoyen suisse, et les Français que je suis un grand homme de science. Si la relativité se révèle fausse, les Français diront que je suis suisse, les Suisses que je suis allemand et les Allemandes que je suis juif.’’

Cette terrible réalité peut être élargie, exportée et appliquée à d’autres hommes dans d’autres situations. Ce qui en a été pour Einstein, peut en être des joueurs d’origine africaine qui jouent dans l’équipe française de football et pour la France. Je prendrai un exemple ou deux pour illustrer mes propos sinon le quelqu’un qui a dit que ‘’je mélange entre le bas et l’élevé’’ reviendrait à la charge, la tête baissée et l’épaule en bélier pour me culbuter, à sa manière.

Mbappé, Français de naissance, camerounais par son père, algérien par sa mère, s’est bien distingué en ayant marqué plus d’un but dans cette coupe du monde. Les Français peuvent très bien dire de lui qu’il est français, les Camerounais qu’il est camerounais et les Algériens qu’il est algérien. Cependant, s’il s’est fait expulser, s’il avait raté un pénalty, reçu une carte jaune, mal joué, ou mal cadré un tir, les Algériens diraient de lui qu’il est camerounais, les Camerounais qu’il est français et les Français que c’est un immigré d’origine subsaharienne. S’ils ne disent pas de lui ce que les Danois ont dit de nous.*

Cet exemple peut très bien s’appliquer aux autres joueurs d’origine africaine grâce à qui l’équipe de France a été qualifiée à la coupe du monde et à jouer sa finale contre l’équipe d’Argentine. Il a suffi que l’un des joueurs africains concède un pénalty à l’équipe adverse, que deux autres ratent leur coup aux tirs aux buts pour que la France et ‘’ les Francs’’ (les Français de souche) leur tombent dessus et leur rappellent leurs sinistres origines. La chose aurait été différente si c’étaient des Français de souche qui auraient raté leur pénalty. A mettre en parallèle avec les trois joueurs espagnols d’origine espagnole qui ont raté leurs trois tirs au but contre le Maroc. Il n’y avait eu aucune suite.

En conclusion et dans un autre contexte, nous faisons la part des choses entre pièces d’origine et pièces génériques.

*Un journaliste danois a traité les Marocains de primates