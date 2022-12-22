نجاح متميزللمركز الأكاديمي للدراسات الثقافية والأبحاث التربوية في الأمسية التي نظمها بمركز التضامن الجامعي بفاس

عزيز باكوش



من المؤكد ،أن التوفيق والنجاح ، كان حليف المركز الأكاديمي للدراسات الثقافية والأبحاث التربوية في الأمسية التي نظمها بمركز التضامن الجامعي بفاس الثلاثاء 20 دجنبر 2022 احتفاء بالمنجز الشعري للشاعرة المصرية عبير العطار ، ليس على مستوى الإعداد أو التنظيم لفقرات الأمسية في تنوعها مابين النقد الفني والفن الإبداعي فحسب ، وإنما من حيث الحضور النوعي لأساتذة الجامعة المغربية ،وبعض الأطر العليا لمراكز مهن التربية والتكوين بجهة فاس مكناس ، والطلبة

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يتعلق الأمر بالدكاترة : محمد الزوهري إدريس الذهبي عبد المالك أشهبون أحمد الدكار فتيحة المغناوي فاطمة الزهراء العلوي …حسن محب ….فضلا عن عدد من نشطاء النسيج المدني و المهتمين بالشأن الفني والأدبي والإبداعي عموما . ويدعوني واجب الوفاء أن أتقدم بالشكر الجزيل لأعضاء المركز الأكاديمي للدراسات والأبحاث وأعضاء مكتبه السيدات سعاد بنونة أسماء الأمين.

. وكذلك للمسؤولين عن مكتب مركز التضامن الجامعي فرع فاس الأساتذة » بناني مخافي الزبير « ، الذين كانوا في المستوى مواكبة لأشغال الندوة، استقبالا وترحيبا بالحضور الذي غصت به جنبات المركز . أما المداخلات النقدية للسيدات والسادة الأساتذة ، فقد توفقت إلى حد بعيد في ملامسة روح وجوهر الإبداع عند الشاعرة المصرية عبير العطار ، يتعلق الأمر بالمداخلات النقدية الآتية



مداخلة ذ اسليمان العلوي ؛ حركة الشعر المصرى وموقع الشاعرة عبير العطار فيه.

مداخلة ذ عبد العزيز الطوالي التي تناولت ظاهرة التناص في شعر عبير العطار .

مداخلة ذ أسامة حمدوش. التي اختار لها عنوانا فريدا ؛ كيف تصير القصيدة زجاجة عطر .

مداخلة الدكتور مصطفى شميعة : قراءة تأويلية في ديوان سيلفي مع الروح

واجب الوفاء أيضا يدعوني كمتتبع ومتلقي إلى تقديم الشكر إلى مسيرات ومسيري الجلسات النقدية يتعلق الأمر بالدكتورة حنان المراكشي والدكتورة سعاد

….وكل من أشرف على تسير تقديم المداخلات النقدية للباحثين المتخصصين . كما أن برمجة قراءات شعرية للمحتفى بها إلى جانب قراءات مختارة من ديوان الشاعرة المصرية فاطمة وهيدي وكذلك لأجمل القصائد للشاعرة المغربية سعاد عبد الله كان لها نكهة خاصة انسجاما مع الأداء الفني الراقي لتوأم فاس الأخوان محسن وعبد الوهاب العلوي . بالتأكيد كان ذلك مميزا ورائعا بكل المقاييس…

عزيز باكوش