Ifrane : La célébration de la Journée mondiale des Zones Humides

LES AMIS DU VAL D’IFRANE ET CLUB UNESCO

DU MOYEN ATLAS CELEBRENT

LA JOURNEE MONDIALES DES ZONES HUMIDES

En célébration de la Journée mondiale des Zones Humides au niveau du Parc National d’Ifrane, l’Association des Amis du Val d’Ifrane et le Club UNESCO du Moyen Atlas ont co-organisé une journée pédagogique et de sensibilisation au profit d’une quarantaine d’élèves issus de deux écoles privés de la ville d’Ifrane.

Placée sous le thème Universel : « Les Zones Humides et l’eau », cette journée pédagogique et de sensibilisation commémorative a été organisée au bord du plan d’eau de Zerrouka (I) mercredi 17 février 2021 en partenariat avec le Parc National d’Ifrane, le Centre National de Pisciculture et d’Hydrobiologie et la Direction Provinciale des Eaux et Forêts d’Ifrane.

Au programme de cette journée, des présentations traitant des zones humides relevant du parc national d’Ifrane et leurs intérêts écologiques, biologiques et socio-économiques ainsi que des site classés RAMSAR dans le parc faites par les présidents des deux associations organisatrices, une séance d’observation des oiseaux d’eau du plan d’eau Zerrouka (I) aminée par les cadres du Parc National Mrs Oukannou Lahcen, Dr Rachid Rhafouri et Achibane Hassan, une campagne de plantation de sol-pleureur au bord du Lac et une opération de nettoyage du site de l’activité .

A souligner que le plan d’eau Zerrouka (I) qui a abrité cette journée pédagogique et de sensibilisation fait partie intégrante de la Zone Humide d’Oued Tizguite – Oued Zerrouka étant un affluent de ce dernier – classé Site RAMSAR le 22 mai 2019. Ce site beau enrichit donc le nombre de sites Ramsar au niveau du parc national d’Ifrane qui compte de nos jour quatre sites Ramsar à savoir : Lac Afenourir, lacs tiffounassine, Oued Tizguite et aussi, le complexe des Lacs d’Ifrane composé de Dayt Aoua, Dayet Hachlaf et Dayt Ifrah déclaré lui aussi Site Ramsar en cette même année 2019.

Mohammed Drihem