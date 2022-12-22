سنة 2022 .. النجاحات الانتخابية الباهرة للمغرب بالمنظمات الدولية تؤكد التزامه الراسخ بتعزيز التنمية المستدامة

الرباط 20 دجنبر 2022/ومع/

تؤكد النجاحات الانتخابية الباهرة للمملكة المغربية في مختلف المنظمات الدولية الناشطة في مجال التنمية المستدامة، التزامها الراسخ بالجهود متعددة الأطراف في مكافحة التدهور البيئي والتغيرات المناخية وتنامي الفوارق.

وهكذا، تم انتخاب المغرب لأول مرة كرئيس للدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة خلال الانتخابات التي أجريت بهذه المناسبة خلال الدورة الاستثنائية التاسعة للمؤتمر الوزاري الإفريقي للبيئة. وتترجم هذه الانتخابات التزام المملكة الذي لا رجعة فيه، تماشيا مع الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لصالح الجهود متعددة الأطراف في مكافحة التدهور البيئي، وتغير المناخ، وتنامي الفوارق.

وتمت إعادة انتخاب المغرب في 03 أكتوبر ، عضوا من بين الأعضاء الـ48 بمجلس الاتحاد الدولي للاتصالات، لولاية جديدة (2023 – 2026).

ويعد هذا الانتخاب المزدوج اعترافا واضحا من مجتمع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالدور النشط الذي يضطلع به المغرب ومساهمته البارزة والمعترف بها في بلورة السياسات والتوجهات الكبرى لاستراتيجية الاتحاد الدولي في مجال الاتصالات والرقمنة.

كما تمت إعادة انتخاب المغرب عضوا بلجنة لوائح الراديو بالاتحاد الدولي للاتصالات، في شخص السيد حسن طالب، مهندس الاتصالات. وقد ظلت المملكة المغربية عضوا في هذه اللجنة، بشكل مستمر، منذ سنة 1998.

بفضل نجاح هذين الترشيحين، ستتمكن المملكة المغربية من مواصلة التزامها إلى جانب الاتحاد الدولي للاتصالات من أجل تعزيز التعاون العالمي في مجالات تكنولوجيا المعلومات بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز النمو.

وفي المجال البحري، تمت إعادة انتخاب المغرب لمنصب نائب رئيس مجلس المنظمة البحرية الدولية، وهي الهيئة التي يشغل المغرب عضويتها منذ سنة 1992.

واعترافا بدوره الريادي في تعزيز الأمن الغذائي وخاصة على المستوى الأفريقي ، أعيد انتخاب المغرب منسقا للمجموعة الإفريقية لدى مجلس إدارة برنامج الأغذية العالمي.

وفي نفس السياق، اختارت المجموعة الإقليمية الأفريقية لمنظمة الأغذية والزراعة المغرب ، في يوليوز 2022 ، « البلد الرائد » لقيادة المفاوضات بشأن تعزيز الالتزام وتشغيل الشباب في الفلاحة والنظم الغذائية للجنة الأمن الغذائي.

كما تم انتخاب المغرب بالمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية برسم الفترة 2022-2025، بصفته ممثلا لمجموعة دول شرق البحر المتوسط.

ويشكل هذا الانتخاب، تأكيدا على مصداقية عمل المملكة داخل منظمة الصحة العالمية من أجل النهوض بالصحة العالمية، ويعكس ثقة المجتمع الدولي في حصافة مقاربة المغرب في مجال تدبير الجائحة، طبقا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تقوم على الاستباقية والتضامن وأولوية صحة المواطنين.

وتقديراً للدور الريادي الذي لعبه المغرب في تعبئة الجهود الدولية لمواجهة تحدي وباء كوفيد -19 ، طبقا للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، تم اختيار المملكة كميسر بالتشارك لعملية التفاوض الخاص بالإعلان السياسي للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الوقاية والتأهب للاوبئة.

وتم تعيين المغربي جواد محجور مساعدا للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، مكلفا ببرنامج إدارة حالات الطوارئ.

وفي السياق ذاته، بدأ المغرب فترة انتدابه للجنة السكان والتنمية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للفترة 2022-2026.

وتولى المغرب، للمرة الأولى، رئاسة فرع فيينا لمجموعة الـ 77، ما يعد استحقاقا يعكس الثقة والمصداقية اللتين تحظى بهما المملكة داخل المنظمات الدولية. وجرى تسليم الرئاسة بين سفير كوستاريكا في فيينا، السيد أليخاندرو سولانو أورتيز، والسفير الممثل الدائم للمغرب، السيد عز الدين فرحان، بحضور المديرين العامين لكل من مكتب الأمم المتحدة في فيينا، […]

بالإضافة إلى ذلك، فقد اضطلعت المملكة، في شخص السفير عز الدين فرحان، برئاسة فرع فيينا لمجموعة الـ 77 والصين لسنة 2022.

واعترافا بالتزامها بجعل التعليم والعلم والثقافة رافعات للتنمية المستدامة، تم انتخاب المملكة، في شخص السفير سمير الدهر، رئيس اللجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي.

وتم اختيار المغرب لاستضافة الدورة السابعة عشرة للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي ، التي عقدت في الفترة من 28 نونبر إلى 3 دجنبر 2022 ، بمشاركة 130 دولة وأكثر من 1000 مشارك.

وفي إطار اليونسكو أيضا ، تم تعيين المملكة المغربية رئيسا لشبكة اليونسكو للحدائق الجيولوجية العالمية ، في شخص إدريس شهاب. كما تم اختيار المغرب لاستضافة المؤتمر الدولي العاشر حول الحدائق الجيولوجية العالمية لليونسكو الذي سيعقد في مراكش في الفترة من 5 إلى 10 سبتمبر 2023.

بالإضافة إلى ذلك ، تم انتخاب المملكة في 16 مايو 2022 ، بالتزكية ، نائبا أول لرئيس الدورة الحادية والثلاثين للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، وكذلك للجنة العامة للهيئة نفسها.

وانتخبت المملكة في شخص السفير عمر زنيبر رئيسا للجنة الاستثمار والمشاريع والتنمية بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. من خلال هذه الانتخابات، ستشارك المملكة في مناقشات داخل هذا المؤتمر حول الحلول المتعلقة بالتحديات الرئيسية الناشئة في مجال الاستثمار والأعمال.

وفي نفس سياق هذه الانجازات، تم اختيار المغرب لاستضافة أشغال الدورة 117 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية بمراكش ، تقديرا لدوره في إنعاش السياحة العالمية في فترة ما بعد الجائحة.

كما تم انتخاب المغرب لعضوية مجلس محافظي المجلس العالمي للمياه للفترة 2023-2025 ، كحكومات ومنظمات تدعمها الحكومات.

وعلى الصعيد العربي، انتخبت المملكة المغربية في شخص السيد عبد النبي منار مديرا عاما للمنظمة العربية للطيران المدني.

وعلى مستوى جامعة الدول العربية، تم تعيين المغرب في شخص السفير أحمد رشيد خطابي، أمينا عاما مساعدا- رئيسا لقطاع الاعلام والاتصال.

وداخل المنظمة الدولية للفرنكفونية، تم تعيين المغرب، في شخص عائشة أنصاري الراشدي، مستشارا للمحكمة الابتدائية للمنظمة، في 8 نونبر 2022.

كما تم انتخاب المغرب في الأول من سبتمبر 2022 عضوا في اللجنة التنفيذية لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية على هامش عمل اللجان الدائمة في البرلمان الإفريقي ، الذي عقد في مقر هذه المؤسسة في ميدراند ، جنوب أفريقيا.

وبالمثل، تم تعيين السيد محمد سفياني، عمدة شفشاون، مبعوثًا خاصًا للمنظمة العالمية للمدن المتحدة والحكومات المحلية المتحدة لإفريقيا لدى الأمم المتحدة للنظم الغذائية وعضو في رئاسة في هذه المنظمة.

وطبقا للتوجيهات الملكية السامية، ستظل الدبلوماسية المغربية ملتزمة تماما بمتابعة الدينامية الرامية لتعزيز حضور المغرب في المنتظم الدولي متعدد الأطراف.

كما سيظل الجهاز الدبلوماسي المغربي بأكمله، بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، في حالة تعبئة من أجل إشعاع عمل المغرب لصالح التعددية الموجهة نحو العمل والقائمة على النتائج، في خدمة السلم والأمن الدوليين والتنمية المستدامة وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.