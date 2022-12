LA SECTION D’IFRANE DE L’AESVT EN ASSEMBLEE GENERALE POUR ELIRE UN NOUVEAU COMITE DIRECTEUR

Mohammed Drihem



Dimanche 18 décembre 2022, l’Association des Enseignants des sciences de la vie et de la terre – Section Ifrane – (AESVT) a tenu son Assemblée Générale Ordinaire à la salle des conférences de la Maison du Parc National d’Ifrane Sise la Ville d’Azrou et ce, en présence de Ahmed Hamid membre du Bureau National de l’AESVT.

Après une allocution d’ouverture du représentant du Bureau Nationale qui traité du pourquoi de l’existence de l’AESVT, de ses objectifs et de sa vision d’une manière générale et suite à la communication faite par Moulay Driss Hachimi vice-président de la section qui abordé la vision de la section d’Ifrane et les différents projets et programmes pilotes sur lesquels travaille l’association localement actuellement, l’assistance qui a discuté et approuvé les rapports moral et financier présentés par le bureau sortant, a procédé à l’élection d’un nouveau bureau de la Section d’Ifrane de l’AESVT dont la présidence a été confiée à Moulay Driss Hachimi alors que Lahcen Asrif a été élu Secrétaire Général et Mourad El Jamaï trésorier général de la section .

Dans une déclaration accordée au journal ; le président élu Moulay Driss Hachimi a souligné que « Si on a cherché à redynamiser la section de l’AESVT de la province d’Ifrane c’est d’un côté pour la richesse de nos patrimoines naturel et culturel d’un côté et les contraintes aussi bien climatiques qu’anthropiques qui les menacent de l’autre côté.

Nos d’émotions activent nos actions et à l’AESVT notre vision est de contribuer à l’édification d’une société moderne et solidaire conformément aux principes et valeurs du développement durable. Ici, dans cette capitale de l’environnement qu’est la ville et la province d’Ifrane ont plus besoin d’actions de sensibilisation, de communication et de plaidoyer en faveur d’un développement éco-responsable qui valorise et préserve ce patrimoine, avait-il ajouté

Concernant le reve d’avoir un Centre d’Education Relative à l’Education à Ifrane qui a toujours animé la section Ifrane de l’AESVT, le nouveau président élu de la section a précisé au Journal qu’il s’agit là d’un rêve qu’il porterai toujours, c’est un projet qui a failli devenir réalité, un centre dépendant de la direction provinciale du Ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports qui devrait être géré dans le cadre d’un partenariat avec la section locale de l’AESVT. C’est un cadre pour les formations des animateurs des clubs d’éducation à l’environnement et au développement durable et aussi un cadre pour l’exposition des fruits des clubs scolaires.

S’il y’a un rêve urgent c’est de voir des dizaines d’écoles labélisées de l’étendard vert des éco-écoles et des centaines de nos élèves des collèges et des lycées participants et gagnants au concours des jeunes reporters pour l’environnement. Avait ’il conclut.