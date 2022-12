L’UMI DE MEKNES CELEBRE LA JOURNEE INTERNATIONALE DES MIGRANTS ET ORGANISE SON 10ème CONGRES ANNUEL

En célébration de la Journée mondiale des migrants et en collaboration avec les différentes institutions affiliées et partenaires, l’Université Moulay Ismail de Meknès a organisé vendredi et Samedi 16-17 décembre en cours ; la 10ème édition de son colloque sous le thème : « Les compétences Marocaines du monde : réalités et défis ».

Cette nouvelle édition du colloque vient jeter un éclairage sur la réalité des compétences des Marocains du Monde, afin de réfléchir à des approches objectives et opérationnelles qui les habilitent à créer un « Pont de l’avenir » reliant le marché national aux marchés internationaux

Dans cette optique ; cette 10ème édition du Colloque de l’UMI de Méknès aspire à fournir un terrain fertile au débat scientifique et à approfondir la recherche académique sur le sujet de la migration, afin de valoriser le rôle et le statut des compétences des Marocains du Monde, à travers quatre axes principaux.

Une occasion aussi pour rendre hommage aux hommes et femmes enseignants (es) chercheur (ses) concernés (es) notamment par la question de la migration et des migrants entre autres domaines de la recherche sociologique. Dans ce cadre, l’Université Moulay Ismail de Meknès a rendu un grand hommage au géographe-urbaniste et membre du comité des Nations Unies des travailleurs migrants ; lr chercheur-chercheur Mohammed Charef qui a emporté cette année ; le deuxième « Prix des études et recherches scientifiques » de la faculté des lettres et des sciences humaine de l’université Moulay Ismail de Meknès.

Dans sa déclaration au Journal, le président de l’UMI de Meknès ; Hassane Sahbi a souligné que ce colloque consacré aux Marocains du Monde connait la participation d’une pléiade d’éminents chercheurs marocains du Monde et chercheurs internationaux invités à partager ici, leurs recherches et expertises dans divers domaines notamment et surtout dans le domaine des sciences de la sociologie.

Cette édition avait-il ajouté s’inspire notamment ; des orientations royales prononcées dans le discours de S.M Le Roi Mohammed VI ; le 20 aout 2022 à l’occasion du 69ème anniversaire de la révolution du Roi et du Peuple, et lors duquel il a été explicitement affirmé que le Maroc a besoin de toutes ses compétences notamment celles des MDM qui ont fait preuve à travers le monde de leurs compétences et de leurs savoir-faire comme on l’a remarqué d’ailleurs ; dans le sport lors de la Coupe du Monde du Qatar 2022 où notre équipe nationale composée en majorité de Marocains du Monde a montré au Monde entier que : bien qu’on n’ait pas pu gagner la coupe du monde ; nous avons gagné l’Amour du Monde entier à travers leurs très haute moralité, leur bons comportement , leur patriotisme et leur amour pour leur patrie et leurs familles.

Pour sa part, Pr Mohammed Charef qui s’est vu discerner le Second Prix des études et Recherches de la Faculté des lettres et des sciences humaines de l’UMI de Meknès cette année, a déclaré au Journal que ce colloque rentre dans une politique nationale avec le discours de S.M Le Roi Mohammed VI sur les compétences qui a ouvert pratiquement ; une feuille de route pour les actions à mener envers cette population et qui était, comme d’habitude – que Dieu le Glorifie- clairvoyant . La preuve avait ajouté Pr Charef : Ce qu’a fait notre équipe nationale de foot Ball en coupe du Monde 2022 en signalant qu’il y’a d’autres activités et actions qui sont menées par cette population qui vit, travaille et qui a fait souche à l’étranger et dans une multitude de pays tout en maintiennent des relations très denses, très riches et très importantes avec leur pays d’origine , celui de leur parents et arrière parents voir plus puisque nous sommes plusieurs générations.

A l’occasion de ce clin d’œil et cet hommage rendu à sa modeste personne, Pr Mohammed Charef a précisé au Journal qu’il a commencé à méditer et à travailler sur les questions de la migration depuis les années 70 et qu’il continue d’apporter sa modeste contribution à cette thématique qui était toujours au cœur de ses préoccupations citoyennes pour défendre les intérêts des immigrés pas au Maroc mais ailleurs et qu’il a continué de faire en rentrant au Maroc où j’ai eu la chance et l’honneur d’être membre du conseil national des droit de l’homme qui porte ce dossier jusqu’à être ; membre du comité des nations unies pour la protections des droits de tous les travaillants immigrants ce qui prouve que le Maroc est reconnu au niveau mondial car l’élection des membres experts se fait par les états parties et avec ses élections avait-il précisé, on voit de nos jour que les experts marocains existent au niveau des neuf comités qui se trouvent dans les nations unies pour les droits de l’Homme.

A noter enfin que cette 10ème édition de ce colloque organisé chaque année à l’occasion de la Journée internationale des Migrants, célébrée le 18 décembre, a fourni un terrain fertile au débat scientifique et à l’approfondissement de la recherche académique sur le sujet de la migration, en vue de valoriser le rôle et le statut des compétences des Marocains du Monde et ce, à travers quatre axes principaux à savoir : Une approche historique de l’évolution de l’immigration marocaine au plan quantitatif et qualitatif, Une focalisation sur les profils et les compétences de la diaspora marocaine, le statut et l’importance des compétences des MDM à travers des expériences internationales pionnières, pour une vision prospective qui fait des compétences un acteur créatif porteur d’expériences et d’idées novatrices, et un pilier d’avant-garde de la mise en place d’un modèle de développement basé sur l’économie de la connaissance et enfin, la mise en exergue de la réalité et des défis d’intégration des compétences des MDM ;

Au programme de cette 10ème édition après la cérémonie d’ouverture officielle et de remise du deuxième prix au Pr Charef présidée par le Président de l’UMI Meknès Hassene Sahbi, l’assistance a suivi avec intérêt les travaux des deux séances thématiques plénières arrêtées par les organisateurs et qui ont débattu du sujet des « Compétences des Marocains du monde, une priorité nationale » et de la « Place et rôle des compétences des Marocains du monde dans le développement du Maroc d’aujourd’hui » et les doctorants et étudiants ont été convié à prendre part aux travaux d’un atelier doctoral consacré à la Recherche sur la migration. Défis et perspectives animé par Teresa CAPPIALI. Chercheuse principale au Raoul Wallenberg Institute for Human Rights (RWI) et à Lund University en Suède. Le comité d’organisation de cet atelier a été composé des étudiants (es): Saidi Alaoui Lalla Aziza, Radya bouchlih, Fatima oussaa, Hanane ELOMARI, Amal El mazgualdi, Safae Zidane, Hajar Ait Ben Ali, Ilham ait rahou, Boucetta Mustapha, Niama MSAQ, Jihane Bouzit, Wiame Ghacha, Ilhame ouahi et Hanane EL kharrak.

