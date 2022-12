Honteux Allemands ! 

Tayeb Zaid



En recevant l’équipe nationale allemande au Mundial de Qatar, nous avons cru avoir accueilli en terre arabe et musulmane les émissaires de Kant et Hegel, de Marx et Engels, de Nietzsche et Heidegger, de Wagner et Mozart. Nos terres sont arides et nos esprits aussi. On avait grand besoin des disciples de ces monuments d’un profond savoir éclairé et éclairant venus le partager avec nous, nous initier à cette lumière à laquelle ils se sont abreuvés et qui nous manque comme nous manque l’eau des nuages que nous suivons des yeux traverser nos terres desséchées et incultes pour aller s’égoutter dans d’autres contrées. Ces Allemands qu’Hitler avait forgés aryens et surhommes, grands et beaux comme sont belles et grandes les vastes étendues de leurs cultures, aux deux sens, arable et savant, étaient peut-être venus, qui sait ! avec La Critique de la raison pure et La Phénoménologie de l’esprit, Le Capital et L’Origine de la famille, de la propriété privée et de l’Etat, Zarathoustra et Etre et temps, Le Crépuscule des dieux et les Sonates et Concertos. Et d’autres œuvres encore et encore d’autres ouvriers du savoir, de la culture et de la connaissance scientifique !

Il n’en a rien été ! Hélas ! Et notre horizon d’attente a été déçu !

Nous avons également, à d’autres moments, cru recevoir chez nous et parmi nous des hommes ‘’made in Germany’’ avec des idées de progrès et de développement, riches et enrichissantes, modernes et modernisantes ! Ce que nous avons besoin de ce que nous n’avons pas et qui nous fait défaut et qu’ils ont et qui fait d’eux des grands et de nous de méprisables petites gens ! Nous voyons en eux Mercedes et BMW, Audi et Volkswagen, et d’autres produits manufacturés portant en garantie et comme gage de bonne foi ‘’made in Germany’’. Le produit parfait ! Sans défaut ! Sans vices ! Il se pourrait que ces joueurs de foot soient venus nous faire part de leur savoir-faire en matière de conception, de construction et de fabrication, de vente, d’achat, de partage et d’échange. D’offre aussi ! Un acte de générosité de celui qui a vers celui qui n’a pas ou en a peu. Pourquoi pas ? Cela nécessite un long et minutieux apprentissage qui nous manque et qu’ils ont. Les valeurs humaines à l’échelle planétaire ! Cela peut exister, non ! ‘’Nous regardons en haut de la Méditerranée car nous avons besoin de nous élever et ils regardent en bas car ils se trouvent en haut’’*. C’est quelqu’un de chez eux qui a dit cela, ou à peu près, dans une tournure moins abrupte, plus poétique et par conséquent plus noble et plus euphonique pour l’ouïe, plus esthétique pour l’œil.

Il n’en a rien été ! Hélas ! Et notre horizon d’attente a été brisé encore une fois !

Il se pourrait que ces Allemands à la peau blanche et aux joues roses soient les résidus du Troisième Reich avec la croix gammée et les SS sur le poitrail et qu’ils sont porteurs d’un message belliqueux et guerrier que leur aurait laissé le Führer et ses sbires Goebbels, Göring, et Himmler, ou ce qui en reste et qui fume sous les cendres. Le néonazisme ! Voilà, peut-être !

Au lieu de tout ce que j’ai dit et ce que je n’ai pas dit, ces joueurs avaient en tout et pour tout autour du bras un brassard avec les couleurs de l’arc en ciel. Comprend qui voudra. Ils sont venus en terre arabe et musulmane faire la publicité à leurs culs, mais ils n’ont pas trouvé preneur. Ils sont revenus d’où ils étaient venus, bredouilles, vils et honteux, sans trophée et sans avoir commercialisé leur sale marchandise ! L’échine basse et la main sur la gueule !

*’’Vous regardez en haut quand de hauteur avez envie et je regarde en bas car je me tiens sur les sommets’’ Ainsi parlait Zarathoustra ; Nietzsche