AGADIR : INAUGURATION D’UN CENTRE D’EXCELLENCE HORTICOLE ET DE L’INCUBATEUR AU CENTRE HORTICOLE D’AGADIR

Par Mohammed Drihem

Samedi 10 Décembre prochain, le Complexe Horticole d’Agadir organise, une journée inaugural du Centre d’Excellence Horticole et de l’Incubateur sous le thème : « Le Complexe Horticole d’Agadir : un Hub de Recherche, de Développement et d’Innovation au cœur de la Région de Souss Massa pour une agriculture plus performante et résiliente.

Initiée sous la Présidence effective du Ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, cette Journée sera une occasion pour les organisateurs pour connecter un réseau de leaders du monde académique, des professionnels du secteur horticole, des chercheurs, des organismes et des entreprises marocaines, des experts, des chefs d’entreprises et des cadres supérieurs de la région MENA et Europe, représentant les acteurs clés de l’écosystème de la recherche et du développement agro-technique. L’évènement sera aussi ; une occasion de débattre les contours d’un modèle de développement agricole alternatif dans la région de Souss-Massa à travers le Centre d’Excellence, l’Incubateur et la Station expérimentale.

De même précise-t-on, les participants à cette journée auront l’occasion d’aborder des thèmes clés liés à la coopération et le transfert de technologies dans le domaine agricole, les aspects organisationnels des structures d’appui aux métiers du Complexe Horticole d’Agadir, ainsi que la signature des accords d’entente et des conventions avec des partenaires marocains et étrangers.

Pour les organisateurs de cette journée scientifique qui a pour objectif d’adapter, de façon structurée, la Recherche, le Développement et l’Innovation aux besoins des acteurs du secteur agricole, il a été impératif de former un « Impact Cluster ». Ce dernier précise-t-on, représente une initiative efficace et efficiente pour lever les contraintes auxquelles font face les entreprises agricoles marocaines et stimuler le développement du secteur privé à travers la coopération avec l’expertise horticole néerlandaise.

Finalement, l’élément humain demeure prioritaire au cœur de cette dynamique, à travers l’implication des professionnels, l’accompagnement des jeunes entrepreneurs innovants, le déploiement d’un programme doctoral et le renforcement, par la formation, des compétences et des capacités opérationnelles de nos talents marocains pour affronter des situations complexes, optimiser, s’adapter, anticiper, agir et prendre des décisions dans un contexte d’incertitude et de risque.

Enfin, il y’a lieu de souligner qu’il est temps de penser sérieusement à produire, dorénavant, de façon plus performante, plus valorisante, plus efficace, plus compétitive et plus respectueuse de l’environnement des fruits et légumes de qualité sanitaire, nutritionnelle et organoleptique… Avec moins d’eau, moins d’énergie, de produits phytosanitaires, d’éléments nutritifs, voire même moins d’espace.

À l’ère du changement climatique et de l’insécurité alimentaire, l’agriculture mondiale et marocaine spécialement continue de faire face à des défis de taille. L’enjeu étant, aujourd’hui, de mettre en œuvre un modèle de production davantage résilient, intégré et inclusif. Des efforts considérables sont donc requis pour combler le fossé des données et des connaissances, développer la recherche et les technologies appropriées et offrir des incitations pour assurer l’adoption de pratiques agricoles innovantes en concordance avec les objectifs de notre stratégie Génération Green.