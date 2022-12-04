تنظيم البطولة الوطنية للعدو الريفي المدرسي بمدينة السعيدية بمشاركة أزيد من 800 تلميذة وتلميذا

عبدالقادر بدوي



احتفاء بالذكرى 47 للمسيرة الخضراء المظفرة والذكرى 67 لعيد الاستقلال المجيد، تحتضن مدينة السعيدية خلال الفترة الممتدة من 04 إلى 08 دجنبر2022، الدورة السابعة والخمسين لفعاليات البطولة الوطنية المدرسية للعدو الريفي.

وتنتظم هذه البطولة الوطنية المدرسية التي تنظمها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بتعاون مع الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية وبتنسيق مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق، وبشراكة مع الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، في مرحلتين: المرحلة الأولى من 04 إلى 06 دجنبر 2022 خاصة بفئة الذكور، والمرحلة الثانية من 06 إلى 08 دجنبر 2022، خاصة بفئة الإناث.

ويندرج تنظيمها في إطار جهود الوزارة الهادفة إلى تنويع وتعميم الممارسة الرياضية وجعل الجمعية الرياضية المدرسية المشتل الرئيسي للمواهب الرياضية، كما نص على ذلك القانون الإطار 51.17 والنموذج التنموي الجديد وخارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع.

ويخوض منافساتها، 864 تلميذة وتلميذا، مواليد 2005-2004، 2007-2006، 2009-2008، 2011-2010 المتأهلين عن البطولات الجهوية والإقليمية، والتي عرفت مشاركة 80000 تلميذة وتلميذ يمثلون مختلف جهات المملكة.

وشمل برنامج النشاط الرياضي المدرسي لهذه السنة 46 نوعا رياضيا، كما اعتمد على مجموعة من المبادئ المؤطرة كالعدالة المجالية والتربية الدامجة والمساواة بين الجنسين وتنويع وتعميم العرض التربوي الرياضي المدرسي والمحافظة على البيئة والاستدامة والتعريف بالموروث الثقافي.

وتعتبر البطولات الوطنية تتويجا لجهود مجموع الفاعلين في مجال الرياضة المدرسية، وخاصة أساتذة التربية البدنية والرياضية محليا وإقليميا وجهويا، والذين ساهموا في تأطير نخبة من التلميذات والتلاميذ، الذين أبانوا عن مهاراتهم الرياضية وكفاءتهم في مختلف المراحل الإقصائية.

ولإنجاح هذا الاستحقاق الوطني، تظافرت الجهود مركزيا ومحليا لتوفير الظروف المثالية لإيواء واستقبال التلميذات والتلاميذ ومؤطريهم وجميع المشاركين من حكام وصحافيين وأطقم طبية وضيوف الدورة، إلى جانب تقنيي الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى لمعاينة المنافسات بهدف التنقيب عن أبطال المستقبل.