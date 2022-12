Oujda : mise en œuvre du programme Régional des Initiatives de la Migration

Abdelkader GATRA

Le Comité de pilotage du projet «MOUSSAADA & IDMAJ ELMOUHAJIR – Assistance et Inclusion pour les personnes migrantes», s’est réuni , mercredi 16 novembre 2022, en présence des responsables du projet et du Programme PRIM – Programme Régional des Initiatives de la Migration.

Ce projet financé par Expertise France et l’Agence Française pour le Développement dans le cadre du Programme « PRIM » a pour objectif de contribuer à la déclinaison des politiques migratoires nationales (SNIA et SNMRE) au niveau des régions de l’Oriental et du Souss-Massa.

Les activités du projet «MOUSSAADA & IDMAJ ELMOUHAJIR» portent sur la contribution à l’amélioration de l’inclusion sociale et professionnelle des enfants et jeunes immigrés(es) dans la ville d’Oujda ainsi que sur la réalisation d’activités répondants aux besoins de ces groupes cibles en matière de scolarisation, d’apprentissage, de formation professionnelle afin de favoriser leur insertion et employabilité.

Elles portent également sur le renforcement de capacités des migrants et des acteurs institutionnels ou autre en matière d’intégration et des droits des migrants.

A noter que ce projet est mis en œuvre au niveau de la Région de l’Oriental par l’Association de Coopération pour le Développement et la Culture ACODEC et cofinancé par l’UNICEF, en partenariat avec les partenaires institutionnels, notamment la Région de l’Oriental, l’Académie Régionale de l’Education et de la formation et l’Entraide Nationale.