LA VILLE DE BENI MELLAL SUR LA VOIE

DES VILLES DURABLES AVEC LE CONCOURS

DE TOUS LES DECIDEURS ET LA SOCIETE CIVILE

Mohammed DRIHEM

Conformément à son calendrier d’activités annuel ; la Section Beni Mellal de l’Association des Enseignants des Sciences de la vie et de la Terre (AESVT) a organisé une journée de la ville durable à Beni Mellal samedi 26 novembre 2022 marquée par l’organisation d’une marche environnementale de sensibilisation qui a sillonné les principales artères de la Ville, d’un atelier de dessin pour enfants et une exposition du recyclage des déchets au site touristique de Ain Asardoune.

Dans un entretien accordé au Journal, le Président de la section AESVT de Beni Mellal, Ahmed El Annaoui a déclaré : (l’interview)



Le Journal : Pourquoi une marche écologique à Beni Mellal et dans quel but ?

Ahmed El Annaoui : L’Association des Enseignants des Sciences de la Vie et de la Terre au Maroc – antenne Beni Mellal – a organisé une marche environnementale au départ du centre de la ville pour parcourir plusieurs arteres de la cité avant d’arriver au site touristique d’Ain Asardoun en passant notamment par les sites de Medioula et de Ain Tamaknout.

Organisée sous le thème de : « Faisons de Beni Mellal une ville durable. », cette Marche a enregistré une quarantaine de participants représentant différentes tranches d’âge et appartenant à plusieurs associations et organisations de la société civile.

A travers cette activité, l’association vise à sensibiliser les organisations de la société civile en particulier et les habitants de la ville de Beni Mellal en général, et à les inciter à s’engager dans le projet de société lié à la réalisation des conditions nécessaires pour la réussite de la transition des villes ordinaires vers des villes durables à l’horizon 2030 : Ce projet, qui considère que les clés de cette transformation résident principalement dans l’esprit de civisme national et l’utilisation des technologies modernes.

L’Association des Enseignants des Sciences de la Vie et de la Terre – Antenne de Beni Mellal – ; conformément à l’esprit de son principe invitant à « Penser globalement et agir localement » ; a tenté à travers cette activité de mettre en exergue ce concept de durabilité et de voir comment peut-on faire de Beni Mellal une ville durable avec les efforts concertés de tous les acteurs concernés : élus et société civile, ainsi que la nécessité de l’engagement des citoyens, même avec des comportements simples. Dans cette optique, l’association a exprimé cette vision à travers l’organisation de la marche écologique et d’un atelier d’art plastique organisé dans l’espace du Site de Ain Asardoun, avec une exposition sur la gestion des déchets pour expliquer à ses visiteurs comment éliminer les déchets et les recycler.

Le Journal : Quel avenir pour Beni Mellal dans le monde des villes durables ?

Ahmed El Annaoui : La ville de Beni Mellal est située au pied des montagnes de l’Atlas, une partie est située dans la région montagneuse et l’autre partie est située dans une zone plate, la «plaine du Tadla», riche en ressources forestières et agricoles. Elle est dotée d’une zone industrielle assurant plusieurs postes d’emploi, d’un pôle de recherche scientifique à l’université de Moulay Slimane et d’un centre de recherche agronomique. Beni Mellal est connu aussi pour la qualité de l’huile d’olive et dispose de bonnes infrastructures, on y trouve des espaces verts pour les loisirs, comme Ain Asardoun et la chaîne de montagnes… entre autres potentialités qui font que la ville attire les habitants des régions et des villes avoisinantes.

Toutes ces potentialités dont regorge la ville de Beni Mellal s’inscrivent dans les six axes sur lesquels on peut travailler afin de faire de cette ville une ville durable. Cependant, la ville de Beni Mellal connaît actuellement une expansion urbaine massive, notamment au détriment des zones agricoles de la plaine de Tadla de bonnes terres agricoles et toutes couvertes d’oliviers, symbole de la ville. D’où la nécessité de sensibiliser tous les acteurs de la gestion des affaires de la ville, ainsi que les composantes de la société civile en vue d’élaborer une politique pour préserver ce qui est disponible et travailler sur amélioration de ce qui doit l’être tout en tirant la sonnette d’alarme sur la diminution des espaces verts due à l’expansion de l’urbanisme.

Le Journal : Quels sont les projets de l’AESVT (antenne Beni Mellal) pour contribuer à la transition vers une ville durable ?

Ahmed El Annaoui : L’Association des Enseignants des Sciences de la Vie et de la Terre – antenne Beni Mellal -, est peut-être la première association à porter cette préoccupation et cette responsabilité sur ses épaules. La contribution de l’association n’est pas née d’aujourd’hui, car l’association s’est déjà activement impliquée dans des projets visant à réhabiliter la ville, parmi lesquels on peut citer le projet de la coproduction de la propreté, le projet de gestion des déchets et le projet d’action pour l’adaptation au changement climatique. Et nous resterons fidèles à nos engagements et nous continuerons avec le même enthousiasme jusqu’à ce que l’objectif soit atteint avec la Grace de Dieu et ce, à travers les domaines d’intervention de l’association relatifs justement aux six objectifs (6) sur lesquels on doit travailler pour réussir la transition vers le développement durable. Parmi ces objectifs, nous citons : D’une part, travailler à l’amélioration de l’attractivité de la ville, et d’autre part, sur la préservation et à l’amélioration de l’environnement et dans ce cadre, nous frapperons aux portes des conseils élus dans le but de mener à bien des projets communs. Nous poursuivrons également les campagnes de sensibilisation auprès des citoyens ainsi qu’en direction des étudiants et des élèves au sein des établissements scolaires et Universitaires notamment dans le cadre du partenariat que nous avons signé avec l’Académie Régionale d’Education et de Formation de la région de Beni Mellal Khénifra.