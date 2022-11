Face aux crises régionales, les États membres de l’UpM se réunissent à Barcelone pour faire progresser la coopération

En célébration de la Journée de la Mediterrannée, proclamée à l’unanimité des États membres de l’Union pour la Mediterrannée (UpM) en 2020, la Ville de Barcelone -Espagne- a été au rendez-vous ce jeudi 24 novembre 2022, avec la tenue du 7éme Forum régional de l’Union pour la Méditerranée (UpM) .

Au cours de la réunion, les ministres des Affaires étrangères de l’UpM ont reconnu la nécessité d’intensifier davantage la coopération et l’intégration régionales pour faire face aux taux de chômage élevés, à l’urgence climatique et à la croissance déséquilibrée d’une région désintégrée, que la guerre en Ukraine a aggravé. Ils ont également approuvé l’adhésion de la Macédoine du Nord à l’Union pour la Méditerranée via une déclaration ministérielle et ont souhaité la bienvenue au nouvel État membre de l’organisation.

Parallelements a ce 7éme Forum regional de l’UpM, une réunion ministérielle de l’Union européenne – Voisinage du Sud a également eu lieu à Barcelone.

Le Forum a également été le lieu d’une rencontre euro-méditerranéenne entre jeunes représentants de la région organisé par l’UpM et la Fondation Anna Lindh. Cette rencontre a permis aux jeunes issus d’organisations de la société civile de toute la Méditerranée, de présenter aux ministres des Affaires étrangères leurs attentes et leurs propositions de solutions concrètes pour renforcer la durabilité, la prospérité et l’intégration dans la région. Plus de 200 jeunes représentants de la société civile, issus de 20 pays, ont travaillé sur ces propositions tout au long des années 2021 et 2022.

Le secrétaire général de l’UpM, Nasser Kamel, a déclaré : « Alors que nous nous efforçons de nous remettre de la pandémie et de l’impact de la guerre ukrainienne dans notre région, nous avons une occasion unique de tirer parti du potentiel de la région. La forte participation au Forum régional de cette année et l’adhésion de la Macédoine du Nord en tant que nouvel État membre reflètent l’engagement des pays de l’UpM en faveur d’une coopération régionale plus forte. Les femmes et les jeunes sont les plus touchés par les conséquences des crises régionales et nous sommes particulièrement heureux de donner aux jeunes plus d’opportunités de rencontrer leurs décideurs politiques et d’avoir une voix dans les institutions euro-méditerranéennes ».

La réunion a aussi été l’occasion de partager un aperçu des progrès réalisés depuis l’adoption des cinq domaines d’action prioritaire, convenus à l’occasion du 25e anniversaire du processus de Barcelone en 2020, à savoir l’action environnementale et climatique, le développement économique et humain durable et inclusif, l’inclusion et l’égalité sociales, la transformation numérique et la protection civile.

Parallèlement au Forum régional aussi, la Commission européenne et la Banque européenne d’investissement ont lancé conjointement l’initiative « AFR-IX Medusa Submarine Cable System », un projet de connectivité numérique qui vise à interconnecter les rives nord et sud de la Méditerranée via le câble sous-marin à fibre optique le plus récent et le plus avancé en matière de technologie. Le projet favorisera le développement socio-économique des pays destinataires (Maroc, Tunisie, Algérie, Égypte) grâce à une meilleure connectivité numérique.

De plus, l’UpM et la Ligue arabe ont signé l’ après-midi de ce jeudi 24 novembre, un protocole d’accord visant à établir un cadre de coopération dans les domaines du changement climatique, de l’énergie, de l’eau et de l’environnement, de l’économie bleue et verte ; du développement économique, de l’intégration économique et de l’emploi ; des affaires sociales et civiles.

A souligner enfin que le Forum régional de l’UpM a été coprésidé par le Haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-président de la Commission européenne, Josep Borrell, et par le ministre des Affaires étrangères et des expatriés de Jordanie, Ayman Safadi, accueilli par le ministre des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la coopération d’Espagne, José Manuel Albares, et en présence du secrétaire général de l’UpM, Nasser Kamel.