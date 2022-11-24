مدينة مراكش على موعد مع النسخة الثانية والعشرين لمهرجان الفلك

بقلم محمد الدريهم

تستمر جمعية هواة علم الفلك بمراكش نشاطها المتميز وتوقع من جديد بتنظيم النسخة الثانية والعشرين من مهرجان علم الفلك لمدينة مراكش في الفترة ما بين 28 نوفمبر إلى 03 دجنبر 2022 المقبل.

وبحسب المنظمين ، فإن مهرجان مراكش للفلك يستأنف نشاطه المتميز هذه السنة و ذلك ببرنامج غني خلال موسم الخريف تتخلله العديد من الأنشطة الخاصة المتماشية مع التطورالعلمي كالمعتاد:

في إطار هذا البرمجة ، ستكون جائزة نوبل في الفيزياء لهذه السنة فرصة للاحتفال بميكانيكا الكم(Mécanique quantique) ، و هذا الغرض سيستقبل مهرجان مراكش للفلك الثاني والعشرون ثلاثة مختصين من قصر الاكتشافات بباريس ، من بينهم أنطوني مكرنتشيان (MKRTCHIAN Anthony) رئيس الوحدة الفيزيائية والوسيط العلمي كميل فاضل.

كما أن إطلاق تلسكوب جيمس ويب الفضائي وأضوائه الأولى يستحقان أيضًا اهتمامًا خاصًا ويتم تضمينهما في برنامج هذه النسخة الجديدة للمهرجان الذي يفتخر كذلك بمرصد أوكيمدن الفلكي الذي يدخل بشكل متزايد في عصر الفضاء مع رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي ، وسيتم تسليط الضوء على هذه التيمة خلال أيام « القباب المفتوحة » المقررة بأوكيميدن

و بنفس المناسبة ، فإن مشروع « la réserve de ciel étoilé Atlas Dark Sky » الذي يعرف تقدما ملحوظا ، وبفضل مؤسسة Atlas Dark Sky ، سيستقبل مهرجان مراكش الفلكي الثاني والعشرون خبيرًا سيأطر أيامًا تدريبية حول إعلان هذه المحمية.

من جهة أخرى ، ستجدد جمعية AM 3 مكتبها و سيتم عقد جمعها العام الانتخابي خلال فترة هذا المهرجان والتي ستكون أيضًا فرصة للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لإنشاء مركز أطلس جولف مراكش الثقافي.

أخيرًا ، تجدر الإشارة الى أن منظمو الدورة الثانية والعشرين لمهرجان مراكش للفلك خصصوا مجموعة من الأنشطة العلمية لفائدة تلاميذ و تلميذا المؤسسات التعليمية و الجامعية بالمنطقة ، وندوات لعامة الناس ، وورشات عمل ومسابقات مختلفة.

هذا و ستساهم مجموعة من رجال و نساء علم الفلك البارزين وأساتذة باحثين تنشيط هذا المهرجان وخاصة في تنشيط مختلف اللقاءات الخاصة المبرمجة نذكر من بينها: اللقاء العلمي مع. .Eric SMITH من فريق James Webb Space Telescope ، محميات السماء المرصعة بالنجوم: تحديات ووجهات نظر مع Sébastien VAUCLAIR ، ، جوانب العلاقة ما بين العلوم والفلسفة للأستاذ محمد موهوب ، التحليل الطيفي النجمي: كيف نلاحظ النجوم بطريقة أخرى يتبعها تجريب عن بعد لمرصد أوكيمدن مع عبد المجيد بن حيدا ، تاريخ موجز لعلوم الكون مع طارق خلا ، وضع كمومي: من 1905 إلى جائزة نوبل 2022 مع كميل فاضل و موضوع الفيزياء الفلكية: تقنية للكشف عن الكواكب الخارجية مع زهير بن خلدون.