L’AFMI CELEBRE LE 30ème ANNIVERSAIRE DU RESEAU INTERNATINALE DES FORETS MODELES DANS LA PROVINCE D’IFRANE

Par Mohammed Drihem

En célébration du 30ème anniversaire du Réseau international des forêts modèles, l’association Forêt Modèle d’Ifrane (AFMI) organise une série d’activités à caractère environnemental et de sensibilisation avec notamment une activité de Communication avec les scolaires des collèges et des lycées qui a pour objectif de sensibiliser les jeunes au développement durable par la pratique du journalisme et de les encourager à appréhender le concept des forêts modèles et un atelier de haut niveau dans l’objectif de poser les jalons d’une nouvel vision du développement durable au niveau du territoire d’’Ifrane et poser une ébauche du plan d’action de la décennie 2022-2032.

Dans ce cadre d’activités commémoratives, , 24 jeunes élèves des deux sexes représentant les Lycées qualifiants de Tarik Ibn Ziad d’Azrou ; Mohammed V d’Azrou et Lycée de Timahdite et les Collèges d’Ibn Rochd d’Ait Yahia Ou Alla (commune de Tigrigra); Omar Ben Abdellaziz (commune de Timahdite) et celui de Dayet Aoua ont été invité samedi 12 novembre dernier ; à prendre part aux travaux d’un atelier de formation des Jeunes Reporters de la Foret Modèle d’Ifrane avec au programme : Un exposé sur la philosophie de forets modèles et le développement durable du Pr Hachimi Moulay Driss, un exposé sur les réalisations de l’association foret modèle d’Ifrane présenté Par Oukanou Lahcen suivi avec un échange avec des représentants d’associations et coopératives partenaires et bénéficiaires des projets de l’AFMI et par un atelier de travail sur les techniques d’enquête journalistique et d’investigation et les techniques de prise de vue, photo ou vidéo animés par Mohammed Drihem et Said Zalmat.

Pour Pr Hachimi Moulay Driss trésorier de l’AFMI s’adressant à la MAP ; « Cette année le réseau international des forêts modèles célèbre son 30ème anniversaires. Cette anniversaire est célébré par toutes les forêts modèles du monde, dans l’Association Forêt Modèle Ifrane on a choisi de célébrer cet événement, dans un premier temps, par un concours pour les jeunes de 6 établissements scolaires, 3 collèges et 3 lycées, pour les encourager à jouer le rôle de jeunes reporters communiquer sur le concrpt des forêts modèles, les différents projets pilotes de l’AFMI et la mission que cette association s’est donné ».

Et d’ajouter ; « Nous avons organisé ce samedi un atelier d’information et de formation des 6 équipes participantes. Le programme de la journée a comporté des exposés sur le concept et l’histoire des forêts modèles, sur les Objectifs du développement durable, les réalisations de l’AFMI, des témoignages des représentants des associations partenaires et la journée a été clôturé par l’intervention de M. Drihem sur comment faire une investigation journalistique avec un partage sur des cas réels et les approches qui ont été adopté par le journaliste ».

Par ailleurs et en célébration de la Journée Internationale de la Montagne du 11 décembre prochain, l’Association Foret Modèle d’Ifrane compte organiser un atelier de haut niveau à travers duquel, l’association vise à rappeler les réalisations effectuées par l’AFMI depuis sa création, et à évaluer les grands projets pilotes ainsi que les initiatives marquantes qu’elle a porté dans les domaines de ses interventions. Un grand débat sera également ouvert avec tous les partenaires et les parties prenantes afin de fédérer les efforts et tracer une feuille de route au service de l’humain et de l’environnement.

Au cours de cet atelier des vidéos seront projetée résumant le principe des forêts modèles, l’histoire du réseau international et l’histoire de l’AFMI ainsi que ses réalisations au cours de 12 années de travail acharné et continu.

Les partenaires et experts participants à cet évènement auront à poser avec les membres de l’AFMI ; les jalons d’une nouvel vision du développement durable au niveau du territoire d’’Ifrane et poser une ébauche du plan d’action de la décennie 2022-2032.

Par la même occasion, les jeunes scolaires gagnants des concours de jeunes reporters lancés par l’association foret modèle d’Ifrane seront couronnés.

A rappeler que l’année 2022 marque le 30ème de la création du Réseau International de Forêts Modèles (RIFM), la communauté mondiale des Forêts Modèles crée en 1992. Chacune des Forêts modèles qu’il regroupe répond aux principes fondamentaux et à une démarche novatrice. En 2010, L’AFMI fût la première forêt modèle Nord-africaine à rejoindre ce réseau. Fruit d’un long processus de concertation au niveau du territoire du parc national d’Ifrane pour élaborer une approche innovante combinant les besoins sociaux, culturels et économiques des communautés locales avec la durabilité à long terme des paysages où la forêt est un élément principal.

Le 30ème anniversaire du RIFM offre une autre occasion de mettre en lumière les succès obtenus au sein de ce réseau et souligner les réalisations de l’AFMI depuis sa création en 2010.