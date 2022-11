LE SKI CLUB IFRANE ET CLUB GEOPARC M’GOUN

EN STAGE DE SECURITE EN ESCALADE

AVEC LE CAF DE CASABLANCA A OUKAIMEDEN

Par Mohammed Drihem

Lundi 14 novembre 2022 ; le chalet refuge du Club Alpin Français (CAF) de Casablanca sis station d’Oukaïmeden dans la Province d’El Haouz sera au rendez-vous avec le lancement de la saison sportive d’Hiver 2022/23 marqué par l’organisation d’un stage de mise en sécurité de la pratique d’escalade initié au profit des membres des commissions techniques d’escalade des Clubs partenaires du CAF : Le Ski Club Ifrane et le Club Géoparc M’Goun d’escalade.

Prévu du 13 au 16 novembre en cours ; ce stage relatif à la sécurité en escalade est prévu sous la conduite de Soufiane Kaab, spéléologue et spécialiste des techniques de sauvetage et Hamid Lemasra, guide de montagne, moniteur d’escalade ; tous les deux du CAF de Casablanca.

Au programme de la première journée de ce stage étalé sur deux jours : L’Escalade sur site naturel au col de l’Oukaïmeden avec une Séance d’escalade libre afin d’observer le groupe et détecter d’éventuelles erreurs de sécurité à mettre à jour ou à corriger, une Grimpe en tête et en moulinette, assurer depuis un relais.

L’Après-midi de cette journée sera consacré au Bilan de la matinée avec le groupe, rappels et correction d’éventuelles mauvaises

habitudes s’il y en a, Escalade avec nouvelles mesures et corrections et Gestion de groupe de mineurs débutants.

Lors de la deuxième journée du stage, les stagiaires auront à faire avec l’Installation de main courante qui traverse un passage dangereux et fini par une descente en rappel, le Nœud de papillon, nœud de cabestan et le nœud de Machard.

Dans l’après-midi ils seront à faire avec l’Utilisation d’un brancard de sécurité. (Prêté par l’agence Ame d’aventure) ; à Analyser un terrain afin de descendre une victime en utilisant des techniques de

corde. Tyrolienne, rappel ou moulinette …….