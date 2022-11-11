محمد شحلال

تشهد بلدتنا انفلاتا متسارعا لكثير من الأعراف والطقوس التي أضفت عليها عقول أهالينا من الماضين مسحة من القداسة،وعلى رأسها التمسح بأعتاب أضرحة الأولياء الذين يرقدون في جل النفوذ الترابي لجماعتنا القروية،الى درجة يكاد أن يكون معها لكل دوار او تجمع سكني،ضريح ولي يحظى بكثير من الاحترام.

وهكذا،فقد تمتد الأيادي المخربة الى بنايات ،،المخزن،،لكنها لا تجرؤ على المس بالمزارات خوفا من عقاب محتمل وليس احتراما !

في الطريق من مسقط الرأس نحو مدينة تاوريرت،وعلى بعد كلمترات قليلة،يقع ضريح،،سيدي بوجميلة،،بمحاذاة دواري،،احموين والسوايخ،،وبجانبه مقبرة تضم رفات العديد من المعارف والأحباب،من بينهم الصديق ج.محمد بناصر،رئيس الجماعة سابقا-رحمه الله-

كان كبار السن يكنون تقديرا خاصا لدفين الضريح متحججين بما ينسب له من كرامات متواترة ،يصعب اثباتها أو اقناع الجيل المعاصر بمجرد سماعها !

من حق كل جيل أن يهتم بالأوضاع والثقافة السائدة في زمانه،لكن هذا لا يحول دون الرجوع الى بعض الحوادث المرتبطة بالأولياء الذين يؤثثون المخيال المحلي.

حدث أن تورط سكان دوار مجاور لضريح ،،سيدي بوجميلة،،في قضية محرجة مع جهة أخرى،وكان لا بد من البحث عن مخرج مشرف حتى لا تهتز صورة الدوار وأعيانه أمام الاخرين فيفقدوا بالتالي حظوتهم بالقبيلة.

كان أحد أعيان هذا الدوار معروفا بخفة دمه وذكائه،لكنه توجس من تبعات ورطة أهله،وكان مصرا على انقاذ ماء الوجه بأي ثمن.

اقترح الرجل على أهله تنظيم حفل تبرك بضريح،،سيدي بوجميلة،،بنية تجاوز المأزق الذي صار يؤرق الجميع،فلما التأم الحضور واشرأبت الأعناق لمتابعة الملتمسات المقدمة للولي الصالح،انبرى صاحبنا ليخاطبه باللسان المحلي الذي يفهمه الجميع :

-أسيذي بوجميلة،يمضانغ غير ثو،أوراس ،أوشانغ غير فضيحة على فضيحة !

والمعنى التقريبي :

-يا سيدي بوجميلة،تجاوز بنا هذه الورطة،وبعدها،فلتكن فضيحة تليها فضيحة !

تلقى المتابعون هذا الملتمس بتباين لافت،فمنهم من فشل في كبت القهقهة،ومنهم من تبنى دعوة صاحب الملتمس.

لست أدري كيف كان المخرج الذي انتهى اليه الملتمس،لكن المؤكد أن العديد من الأشخاص ما زالوا يلوذون بأعتاب الأولياء دفيني بلدتنا كلما تحزبت بهم الأمور ،بناء على وصايا الاباء أو لمجرد تجاوز حالات الضعف التي تجعل صاحبها يتمسك أحيانا بأول قشة للخلاص.