جامعة الأخوين بإفران تحتل المرتبة الأولى مغربيا في المسابقة الدولية “IEEEXtreme”

بقلم محمد الدريهم

احتل فريق الطلبة أنس شكري ونبيل بودرا وبلال البووردي من جامعة الأخوين بإفران المرتبة الأولى على الصعيد المغربي في المسابقة الدولية “IEEEXtreme” التي نظمت يوم 22 أكتوبر الماضي من طرف جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات ، و التي تعتبر تحديا عالميا ينظم بصيغة افتراضية وبشكل متزامن في العالم بأسره كمسابقة بين فرق تمثل جامعات من مختلف بقاع العالم، تتكون من طلبة أعضاء بالجمعية.

في هذا الإطار, تتنافس هذه الفرق الطلابية التي يشرف على مواكبتها وتقديم الاستشارة لها أعضاء من معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، و ذلك في ما بينها لمدة 24 ساعة متواصلة لحل مجموعة من الإشكالات المتعلقة بالبرمجة.

في اتصال للجريدة بالدكتورة هدى شكيري ، أستاذة هندسة الكمبيوتربكلية العلوم والهندسة في جامعة الأخوين إبفران ، العضوة ب IEEE ورئيسة مجموعة IEEE Women in Engineering Affinity Group ، صرحت بأنها » تلقت بشكل رائع و بافتخار كبيرخبر إنجاز طلاب جامعة الأخوين أمام الآلاف من الفرق المشاركة من جميع أنحاء العالم مؤكدة بأن IEEEXTEME تعتبر مسابقة شائعة جدًا وانتقائية للغاية تنظمها كل سنة IEEE وهي جمعية تضم ، من بين أعضائها ، مهندسي الكهرباء والحاسوب على نطاق عالمي و كل سنة, تنظم مسابقة برمجة واسعة على نطاق عالمي: « IEEEXtree ».

من جهة أخرى, أكدت الدكتور شكيري بإن هذه المسابقة تستمر 24 ساعة. عدة أسئلة أعدها IEEE ، وأرسلت للمشاركين مع تقدم المسابقة. الهدف هو كتابة برنامج كمبيوتر بلغة تختارها (python ، C ، java) لحل المشكلة. بعد ذلك ، يجب كل فريق إرسال الرمز إلى IEEE الذي يتحقق منه. لكل اختبار ناجح ، يسجل الفريق نقاط بحد أقصى 100 نقطة لكل مشكلة. من الضروري محاولة الحصول على الحد الأقصى من النقاط في كل المشاكل وبالنسبة لها ، يعكس تصنيف فريق AUI مستوى الطلاب في كلية العلوم والهندسة

وأوضحت الدكتورة هدى شاكري، أستاذة الهندسة المعلوماتية بمدرسة العلوم والهندسة التابعة لجامعة الأخوين بإفران “باعتباري عضوا بارزا بجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، ورئيسة جمعية مجتمع نساء في الهندسة التابع لجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات ، أنا فخورة بهذا الإنجاز الذي يوضح بشكل ملموس جودة طلابنا والتكوين الذي نوفره في الهندسة المعلوماتية”.

للتذكير, تعتمد جامعة الأخوين نظام الأنجلو سكسوني للفنون الحرة ، الذي يستجيب لمتطلبات القرن الحادي والعشرين وانتظارات الجيل (Z)، ;jujfv جامعة الأخوين تعتبر الجامعة المغربية الوحيدة غير الأمريكية المعتمدة على صعيد القارة الإفريقية من قبل وكالة التصنيف الدولية (نيتش).

وفي إطار برنامجها للفترة 2025-2020، تطمح جامعة الأخوين إلى مواكبة الشباب الراغبين في تحقيق التميز من خلال تمكينهم من استغلال التكنولوجيا بشكل أفضل وتعزيز الذكاء الاجتماعي خدمة لمجتمعهم وبلدهم.

من جهة أخرى, تعتبر جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات أكبر منظمة مهنية تقنية على مستوى العالم، وتضم 400 ألف عضو يتقاسمون طموح المساهمة في النهوض بالتكنولوجيا خدمة للبشرية. وتساهم الجمعية وأعضاؤها بالعديد من الإصدارات والندوات والأنشطة المهنية والتربوية.