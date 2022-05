L’UNIVERSITE AL AKHAWAYN ACCUEILLE

LES 3ème OLYMPIADES REGIONALES DE LA ROBOTIQUE

PEDAGOGIQUE ORGANISEE PAR L’AREF

DE LA REGION FES-MEKNES

Par Mohammed Drihem

Comme annoncé en son temps, l’Université Al Akhawayn d’Ifrane a été au rendez-vous, Samedi 21 Mai 2022 dernier, avec l’organisation de la 3ème édition des Olympiades de la Robotique pédagogique organisée par l’Académie Régionale de l’Education et de la Formation (AREF) de la Région Fès-Meknès.,

Initiés en partenariat avec l’Association Tawassol pour le Développement de la Technologie Fès-Meknès (ATDTEC_FM), L’Université Al Akhawayn AUI et l’Association CITI, ces Olympiades de la Robotique ont connu la Participation de 42 équipes représentant 40 écoles primaires venant de différentes provinces de la région ainsi que 25 équipes de collégiens et Lycéens représentant 14 établissements scolaires de la Région.

Dans sa déclaration à la Presse, Mme Hakima Tikida coordinatrice régionale de la programmation Informatique de l’AREF Fès-Meknès, a souligné que ce grand projet que présente ces olympiades régionales de la robotique pédagogique s’inscrivent dans le cadre de la loi cadre visant l’intégration des TIC dans l’enseignement et a pour objectifs et entre autres ; le développement des compétences chez l’apprenant en matière de créativités scientifiques et technologiques, la découverte précoce des jeunes programmeurs informatiques en vue de les accompagner et de développer leur connaissances en la matière et le développement de l’esprit de recherche et de critique chez les élèves.

Pour Mme Hakima, ces olympiades ont passé par plusieurs étapes a commencer par l’appel a participation au concours lancé par l’AREF et suivi de sessions de formation organisées au profit des enseignants encadrant au niveau des neufs directions provinciales (DP) que compte l’AREF et qui sont aux nombre de 300 enseignants cette année répartis sur les différentes DP et de l’envoi du projet pédagogique (sous forme de vidéo) selon un cahier de charge préétabli par ces dernier à l’AREF pour arriver à cette dernière étape du concours final d’aujourd’hui qui a vu la participation de 78 équipes sélectionnées parmi 107 projets reçu par l’AREF et ce, par une commission multipartite représentant l’AREF, ATDTEC-FM, CITI, Al Akhawayn, UMBA et les inspecteurs de technologie et de l’enseignement primaire. .

Pour sa part, Mr Bouchaib Falah trésorier général de l’Association CITI a tenu de préciser que l’Université Al Akhawayn a accueilli ce samedi 21 mai 2022, la 3ème édition des Olympiades Régionales de Robotique AREF Fès-Meknès sous le thème « le Robot Caméléon » avec la participation, cette année, de 42 équipes du primaire, 25 équipes du collégial et 11 équipes des lycées et de l’université qui sont venues de différentes écoles de la région Fès-Meknès dans le but de remporter différents prix.

L’objectif de cette Olympiade a-t-il ajouté, c’est de diffuser la robotique dans les différents niveaux scolaires et de promouvoir la technologie dans l’éducation marocaine et le succès de cette édition (par rapport aux deux premières éditions) se reflète dans le nombre de participants à l’événement.

Lors de cette 4ème édition des olympiades de la Robotique pédagogique bien réussie par l’AREF de Fès-Meknès et ses partenaires, l’équipe de l’école Hay Amal de la Province de Taounate a emporté le grand prix dans la catégorie de l’enseignement primaire suivie de l’équipe de l’école de la voix de l’excellence de Meknès au second rang et de l’école Ghossn Zaytoun de Taounate en troisième rang.

Dans la catégorie de l’enseignement secondaire collégial, le grand prix de l’édition est revenu au collège Zouini de Meknès suis du collège Ibn Batouta d’El Hajeb en deuxième position et du collège Asmae de Séfrou à la troisième place.

Le grand prix de la catégorie de l’enseignement secondaire qualifiant et supérieur a été emporté par l’équipe du Lycée Mansour Dahbi de Taounate suivi du Lycée des compétences Escalade de Séfrou second et de Lycée 11 Janvier de Moulay Yacoub en troisième position.

Aussi, il y’a lieu de saluer la contribution de l’Association du Centre d’Innovation en Technologique d’Information (CITI) pour la réussite organisationnelle de ces Olympiades Régionales de la Robotique Pédagogique de l’AREF Fès-Meknès et qui réservé plusieurs Prix de l’environnement, du meilleur design et de l’Innovation aux équipes gagnantes comme ci-après dénommées :

Prix de l’Environnement

Catégorie primaire

Ecole Ait Maazouz d’El Hajeb

Ecole Oulad Belghali de Taounate

Ecole Ain Madiouna Taounate

Catégorie collégiale

Col Ibn Al Bannaa de Fès

Col Cadi Ayyad de Boulmane

Col Moulay Rachid Bni Oulid de Taounate

Catégorie qualifiante et supérieur

Lycée technique de Fès

Lycée Mansour Dahbi de Taounate

Lycée Abdelkarim Rais de Fès

Prix de l’Innovation

Catégorie Primaire

Ecole Ben Tayeb de Meknès

Ecole Tarik Bnou Ziad de Taounate

Ecole Salah Eddine Ayoubi de Moulay Yacoub

Catégorie collégiale

Col Mon école de Taza

Col 11 janvier de Moulay Yacoub

Col Ibn Arjoum El Hajeb

Catégorie qualifiante et supérieur

Lycée 18 Novembre de Moulay Yacoub

Lycée EPSIEL de Fès

Prix du meilleur Design

Catégorie Primaire

Ecole Zaid Bnou Tabit de Meknès

Ecole Fchatla de Moulay Yacoub

Ecole Moulay Ali Cherif de Meknès

Catégorie Collégial

Col Tarik Bnou Ziad d’El Hajeb

Col Jasmin de Séfrou

Col Ibn Zaydoune d’El Hajeb

Catégorie qualifiante et supérieur

Lycée Technique de Taza

Lycée Ibnou Al Haytam de Meknès

Lycée Voix de l’excellence de Meknès

La cérémonie de remise des prix aux différentes équipes gagnantes lors de ces 3èmes Olympiades Régionales de la Robotique pédagogique a été co-présidée par Mr. Mouhcine Zouak, Directeur de l’académie régionale de l’éducation et de la formation de Fès Meknès et Dr. Chris Taylor, le vice-président de l’Université Al Akhawayn, en présences notamment Mr. Farid Boudrar, chef du centre régional du système d’information, des trois directeurs provinciaux du MEN de Moulay Yaaqoub, Taounat, El Hajeb et Ifrane et des Cadres de l’AREF.

Mohammed Drihem