مدينة إيموزار كندرتحتضن مهرجانها الثامن عشر لسينما الشعوب

بقلم محمد الدريهم

تنظم « جمعية نادي السينما لمدينة إيموزتلر كندر » النسخة الثامنة عشرة من مهرجان سينما الشعوب و ذلك في الفترة ما بين 17 و 20 نوفمبر 2022 بمقر المركز الثقافي لمدينة إيموزار كندر بإقليم صفرو.

تم اختيار 15 فيلمًا قصيرًا يمثلون كل من تونس وسوريا وليبيا ومصر والعراق وعمان والجزائر وكندا بالإضافة إلى المغرب ، وسيتم التعرف عليهم من خلال برنامج المسابقة لهذه الدورة الثامنة عشرة من مهرجان سينما الشعوب بإيموزر كندر الذي سيفتح بشكل ملحوظ نافذة على السينما الإسبانية من خلال عرض ثلاثة أفلام قصيرة مختارة: « أونا ، دوس ، تريس ، كاتورس » ، « مودو أفيون » و « أبرازاميس ».

في برنامج هذه الطبعة الثامنة عشر ، هناك أيضًا مؤتمر يتناول « السينما والفلسفة: العلاقات الممكنة » ، من تنشيط مجموعة من الباحثين البارزين وشخصيات الفن السابع وأيضًا توقيع كتاب: « السفر في السينما: نماذج من السينما المغربية « وهي النسخة الرابعة عشر من إصدارات نادي إيموزار السينمائي,

كما سيتم تنظيم سلسلة من ورشات العمل التدريبية في كتابة السيناريو والتصوير السينمائي وتحرير الرسوم المتحركة في الفترة من 10 إلى 16 نوفمبر كمقدمة لهذه الدورة الثامنة عشرة.

أخيرًا ، تجدر الإشارة إلى أن هذه النسخة الجديدة من مهرجان سينما الشعب لإموزر كندر ستكرّم الفنانة المغربية نادية آيت بن حدو.