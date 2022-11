LA CONFERENCE INTERNATIONAL SUR LES MEDIAS ET COMMUNICATION DE DEVELOPPEMENT CLOTURE SES TRAVAUX A IFRANE

Par Mohammed Drihem



Durant les Journées du vendredi et samedi 04 et 05 novembre en cours, la Ville d’Ifrane a été au rendez-vous avec la tenue d’une Conférence Internationale organisée autour de la thématique des «Médias et communication de Développent…Les Rôles dans le développement ».

Initiée par le Laboratoire d’études littéraires et linguistiques et des sciences des médias et de la communication de la Faculté des lettres et des sciences Humaines Fès Sais relevant de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah (USMBA) de Fès en partenariat avec l’Académie Internationale pour le Développement de l’information et de la communication (IAICD) de Rabat et le Conseil de la collectivité territoriale d’Ifrane, cette rencontre avait pour objectif d’échanger les expériences, de renforcer les liens professionnels entre les départements des médias et de la communication dans les institutions et organisations donatrices nationales et internationales et d’encourager la recherche scientifique en la matière afin de doter les professionnels de compétences nécessaires.

Une pléiade d’universitaires et de professionnels des secteurs des médias et de la communication de différents pays arabes dont le Yémen, la Mauritanie, l’Arabie Saoudite, l’Égypte, le Koweït et le Sultanat d’Oman, ont mis l’accent sur la contribution des médias dans le développement et la sensibilisation du grand public à l’intérêt grandissant de ces médias, désormais au cœur de ce processus.

Dans une déclaration au journal, Mohamed El Kacimi ; président du Laboratoire d’études littéraires et linguistiques et des sciences des médias et de la communication, a souligné que cette conférence est organisée en célébration de la journée mondiale des médias de développement, ajoutant qu’elle fait partie d’une série de rencontres qui visent à mettre en exergue les dimensions du processus de développement que connait le Maroc.

Après avoir mis l’accent sur l’importance des médias de développement en ce sens que ces derniers contribuent activement à la sensibilisation à la nécessité de favoriser le développement des sociétés et des peuples, Dr El Kacimi, a tenu de préciser que les médias de nos jours ne se limitent plus à leur fonction traditionnelle de transmission quotidienne de l’information, sa couverture et son analyse, mais ils sont devenus un élément essentiel dans l’élaboration des plans de développement des pays.

Pour sa part, le directeur général de l’Académie Internationale pour le Développement de l’information et de la communication (IAICD) ; Zayed Soultane Abdellah a tenu de préciser que cette rencontre rassemble des académiciens et des universitaires de différents pays arabes pour mener une réflexion sur la promotion du rôle des médias du développement, ajoutant que le modèle de développement du Maroc demeure l’un des exemples les plus en vue dans le monde arabe.

Pour Zayed Soultane Abdellah ; cette rencontre se tient au Maroc qui est un pays qui dispose d’une grande expérience en matière de développement, de lancement d’initiatives de développement, mettant l’accent sur le rayonnement du Royaume sur les plans arabe, africain et islamique.

Après la séance d’ouverture officielle ; la première journée de cette rencontre internationale a été marquée par la présentation de plusieurs exposés par une pléiade d’universitaires et de représentants de certaines organisations internationales dont l’Organisation de coopération islamique (OCI) et l’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ISESCO) qui ont traité des rôles et des missions de ces institutions notamment en matière de médias et du développement.

Les intervenants ont abordé notamment le rôle des centres des médias des organisations internationales, dont l’OCI et de celui des projets de l’éducation, des sciences et de la culture dans le développement durable, en focalisant sur la contribution de l’ISESCO.

Selon ses organisateurs, cette conférence d’Ifrane se veut être l’occasion de mettre en avant les contributions au développement du Maroc, des pays participants, des organisations et institutions internationales, et de présenter des idées et échanger des visions sur les rôles futurs des médias et de la communication pour le développement.

Aussi, les participants à cette conférence ont débattu de plusieurs sujets, dont « les médias, la communication et le développement », « les médias et la communication institutionnelle », « le contenu numérique sur les médias sociaux et les questions de développement », « la commercialisation des projets de développement dans le contenu numérique », et « les partenariats entre les institutions de développement et médiatiques et la société.

Au menu également, des débats sur des questions relatives à l’investissement dans les compétences résidant à l’étranger, la recherche scientifique et la formation dans le domaine des médias et de la communication et son traitement des questions de développement, la formation professionnelle des étudiants en médias et communication et la pratique des métiers des médias et de la communication outre les enjeux du développement.

En outre, cette conférence de deux jours, est marquée par la présentation des expériences médiatiques et de communication des organisations et institutions nationales et internationales participantes dont notamment et entre autres ; l’Agence Bayt Mal Alqods Acharif

Dans une déclaration à presse ; Mohamed Salem Cherkaoui directeur de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, a souligné que l’Agence a lancé, depuis deux ans, le Prix “Al Qods Acharif” d’excellence journalistique dans les médias de développement comme expérience qui peut constituer une base pour appréhender ces interactions entre les médias et le développement ainsi que le rôle des médias dans le renforcement de l’implication du plus grand nombre de bénéficiaires dans le processus de développement et de la prise de décision.