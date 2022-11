IMOUZZER KANDAR ACCUEILLE SON 18ème FESTIVAL DU CINEMA DES PEUPLES

Par Mohammed Drihem

L’«Association Ciné-club Imouzzer Kandar» organise la 18ème édition du Festival du Cinéma des Peuples et ce, du 17 au 2O novembre 2O22 au Centre Culturel de la Ville d’Imouzzer Kandar relevant de la Province de Séfrou.

15 courts métrages représentant la Tunisie, la Syrie, la Lybie, l’Egypte, l’Iraq, Oman, l’Algérie et le Canada en plus du Maroc sont sélectionnés et sont à retrouver dans le programme de la Compétition de cette 18ème édition du Festival du cinéma des Peuples d’Imouzzer de Kandar qui ouvrira notamment une fenêtre sur le cinéma Espagnole avec la projection de Trois courts métrages sélectionnés: «Una, Dos,Tres,Catorce », « Modo Avion » et « Abrazames ».

Au Programme de cette 18ème édition, figure également une conférence traitant du « Cinéma et la philosophie : Les relations possibles », animée par une pléiade d’éminents chercheurs et des personnalités du septième art et aussi, la signature du Livre : « Le Voyage dans le cinéma : Des modèles du Cinéma marocain » qui est la 14ème édition du Ciné-Club d’Imouzzer

Aussi précise-t-on, une série d’ateliers de formation en matière d’écriture de scénario, de Photographie du cinéma et du montage animé seront organisés du 10 au 16 novembre en prélude de cette 18ème édition.

Enfin, il y’a lieu de noter que cette nouvelle édition du Festival du Cinéma des Peuples d’Imouzzer Kandar rendra Hommage à l’actrice marocaine Nadia Ait Ben Haddou.