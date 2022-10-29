رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم ورئيس مجلس عمالة الرباط يشارك في أشغال الدورة ال 43 لمؤتمر السلطات المحلية والجهوية التابع لمجلس أوروبا

بلاغ صحفي

شارك وفد من المملكة المغربية، التي تحظى بمنصب « الشريك من أجل الديمقراطية المحلية بمؤتمر السلطات المحلية والجهوية التابع لمجلس أوروبا » في أشغال الدورة ال 43 لهذا المجلس خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 27 أكتوبر 2022 بمدينة ستراسبورغ الفرنسية



وقد ترأس هذا الوفد السيد عبد العزيز الدرويش، رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم ورئيس مجلس عمالة الرباط، وضم كل من السيدة فاطنة الكيحل، رئيسة مجلس جماعة عرباوة والسيدة بهية اليوسفي رئيسة مجلس جماعة بنجرير وممثل عن المديرية العامة للجماعات الترابية لوزارة الداخلية.

وقد حظيت المشاركة الفعالة للوفد المغربي في هذه الدورة بتقدير كبير من لدن كافة الحضور الذين ثمنوا المداخلة القيمة التي تقدم بها السيد عبد العزيز الدرويش باسم هذا الوفد والتي كانت حول موضوع « حصيلة وآفاق التعاون بين المملكة المغربية ومجلس أوروبا ».

وعلى هامش هذه الدورة، استقبل الوفد المغربي على التوالي من قبل السيد ليندرت فيربيك( leendert VERBEEK) رئيس المجلس والسيد رفاييل بينيتز(Rafael BENITEZ)مدير المجلس وكذا الكاتب العام الجديد السيد ماثيو موري ( Mathieu MORI).

هذا وقد عبر أعضاء الوفد المغربي خلال هذه اللقاءات عن رغبتهم في أن يقوم مجلس أوروبا وفي إطار اختصاصاته بدعم الجماعات الترابية المغربية من خلال:

– التعريف وتبادل الخبرات والتقدم الذي حققته في مجال اللامركزية والجهوية المتقدمة.

– دعم وتعزيز المبادرة الغير المسبوقة والمبتكرة في مجال تعزيز التعاون اللامركزي جنوب-جنوب عبر الآلية التي أحدثتها المديرية العامة للجماعات الترابية وبالتحديد « صندوق الدعم الإفريقي للتعاون الدولي اللامركزي للجماعات الترابية ».

كما تم عقد مجموعة من لقاءات عمل مع مسؤولين داخل مجلس أوروبا ويتعلق الأمر بالسيد كزافيي قادوري ( Xavier CADORET) نائب رئيس مجلس أوروبا والسيد ديمتري مارشينكوف( Dimitri MARCHENKOV) مكلف بالعلاقات الخارجية، تم التطرق خلالها إلى علاقات الشراكة والتعاون التي تجمع بين الجماعات الترابية المغربية وهذا المجلس منذ عدة سنوات وكذا آفاق تعزيزيها مستقبلا من خلال:

– مشاركة الوفد المغربي في أشغال الدورة 44 للمجلس المرتقب تنظيمها شهر مارس 2023 والتي ستتميز بتنظيم « لقاءجانبي » (SIDE-EVENT) وورشة حول موضوع التجربة المغربية في مجال الديمقراطية التشاركية والمواطنة.

– تنظيم ندوة في المغرب حول موضوع البيئة في الأسبوع الثاني من شهر ماي 2023.

وتجدر الإشارة إلى أن الوفد المغربي قام بتقديم دعوة إلى السيد ليندرت فيربيك(Leendert VERBEEK) رئيس مجلس السلطات المحلية والجهوية بمجلس أوروبا للقيام بزيارة عمل للمملكة المغربية.