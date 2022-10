ATELIER D’INFORMATION

La Nouvelle avancée dans la conservation des zones

Humides au Maroc : « Révision des SIBE d’eau continentale et inscription de dix nouveaux Sites Ramsar »

Par Mohammed Drihem

Dans le cadre du Projet GREPOM-CEPF intitulé : « Appui à la Structuration du Réseau des Ecosystèmes d’Eau Douce Importants pour la Biodiversité au Maroc », et des Actions réalisées dans le cadre de ce dernier, la Ville de Rabat sera au rendez-vous lundi 31 octobre 2022 prochain avec la tenue d’un atelier d’information prévu par GREPOM et l’Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF) en guise d’évènement de clôture du projet consacré à la présentation des principaux résultats de la révision des SIBE et de la proposition des 10 nouveaux Sites Ramsar, tout en rappelant les approches suivies (modèle des fiches d’inventaire, équipe scientifique et processus de gestion).

Cet atelier national informera notamment, sur le processus de constitution d’une plateforme de suivi des zones humides au Maroc, autre volet du projet dont le GREPOM/BirdLife Maroc était chargé.

A rappeler qu’après son adhésion à la Convention sur la Diversité Biologique (CDB), le Maroc a été l’un des premiers pays à élaborer un Plan Directeur des Aires Protégées (PDAP), en tant que document de référence pour toute action de conservation de la Nature. Etabli en 1994-96, ce document définit, entre autres, un réseau de 154 écosystèmes ou complexes identifiés comme Sites d’Intérêt Biologique et Ecologique (SIBE), dont 79 sont des zones humides.

A signaler aussi que l’Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF), point focal des principales instances internationales de conservation de la biodiversité aquatique (Ramsar, UICN, AEWA, etc.), prévoit de réviser l’ensemble du PDAP ; laquelle révision fut déjà prévue pour les zones humides dans la Stratégie 2016-2024 pour les Zones Humides du Maroc.

La première phase de cette révision assure-t-on, a été l’œuvre d’un projet porté par le Groupe de Recherche pour la Protection des Oiseaux au Maroc (GREPOM/BirdLife Maroc), association nationale engagée depuis 1993 dans la conservation de la biodiversité en général et des oiseaux en particulier. Elaboré en concertation avec l’ANEF, ce projet a bénéficié d’un financement du Fonds pour les Ecosystème Critiques (CEPF).

Le projet rappelons-le, est axé sur la « révision des fiches-diagnostiques des SIBE d’eau continentale », mais il a aussi offert l’opportunité d’élargir le réseau des Zones Humides d’Importance Internationale par l’inscription de 10 nouveaux sites d’eau continentale sur la liste de la Convention de Ramsar, ce qui portera à 44 le nombre de Sites Ramsar du Maroc.

Au programme de cet atelier national d’information les organisateurs prévoient la présentation des « Programmes de conservation de la biodiversité dans la stratégie ‘Forets du Maroc 2020-2030’ par Zouhir Amhaouch de l’ANEF, un exposé sur la « Contribution du GREPOM/BirdLife Maroc à la Conservation des Zones humides au Maroc » présenté par Rhimou El Hamoumi présidente de GREPOM/BirdLIfe Maroc et enfin, une communication sur « Une avancée majeure dans la Conservation des ZHs du Maroc : Révision des SIBE ‘Zones humides continentales’ et inscription de 10 nouveaux Sites Ramsar » donnée par Mohamed Dakki du Groupe GREPOM/BirdLife Maroc.