Le 6ème Al Akhawayn Short Film Festival

Ouvre le bal avec un l’hommage à Rachid El Ouali

A l’Auditorium principal de l’Université Al Akhawayn d’Ifrane

L’Auditorium archi-comble de l’Université Al Akhawayn d’Ifrane (AUI) a été au rendez-vous Jeudi soir dernier avec la cérémonie d’ouverture officielle de la 6ème édition de la compétition nationale estudiantine et lycéenne du court-métrage organisée par l’AUI du 27 au 29 octobre 2022 et ce, en présence du Président de cette derniere Amine Bensaïd, du Parrain du Festival Bilal Marmid, des membres du Jury composé de Sofia Alaoui présidente du jury (Gagnante d’un César en 2021), la réalisatrice Amira Azzouzi et de l’actrice Sofia Okacha et des étudiants venus nombreux à cette soirée cinématographique.



Après l’allocution d’ouverture officielle du festival prononcée par Amine Bensaïd, président de l’Université, la fondatrice du festival Pr Naziha Houki a rapprocher l’assistance du programme du festival qui compte cette année 36 films présélectionnés en compétition qui viennent de 16 établissements différents signalant au passage que cette 6ème édition a reçu 129 court-métrages de 21 villes différentes dont Gammarth en Tunisie et le Caire en Egypte.

Cette 6ème édition de la compétition nationale estudiantine et lycéenne du court-métrage de l’AUI s’est ouverte sur un vibrant hommage rendu à la star marocaine du cinéma et de la télévision, Rachid El Ouali, en reconnaissance de son riche parcours, de sa générosité artistique et de ses contributions cinématographiques suivies de la projection de la sélection officielle.

Dans une déclaration à la MAP, Amine Bensaïd président de l’AUI a souligné que la priorité de l’université Al Akhawayn aujourd’hui ; c’est de se mettre en résonnance pour offrir aux étudiants une expérience qui est optimale en terme de leur apprentissage et de leur transformation vue toutes les transformations qu’il y’a à travers le monde et qu’il y’a avec la nouvelle génération.

Pour lui ; ce festival a pour objectif de donner une voie aux jeunes : une voie de l’art, du théâtre et du film au fait du court métrage et aujourd’hui avait-il ajouté , c’est une sorte de célébration de ces jeunes d’Al Akhawayn mais aussi d’en dehors de celle-ci pour donner un gout à ce qu’on peut faire pour ces jeunes mais aussi, pour ce que ces jeunes peuvent créer et produire.

Aussi avait-il précisé, l’Université Al Akhawayn a une certaine flexibilité et elle sur ce modèle à l’américaine qui a une grande partie sur ce qu’on appelle le tronc commun de culture générale où il y’a tellement à y mettre et, l’un des thèmes qui fait objet de grand débat parmi les professeurs de l’AUI justement celui d’augmenter ce qu’on a en terme d’art dans le cursus.

Pour sa part, Pr Naziha Houki fondatrice du festival du court métrage à l’AUI a déclaré à la MAP que lors de cette 6ème édition du festival, on va visionner 15 films d’étudiants et lycéens de par le Maroc et d’ailleurs dont un film de Tunisie quand reçoit pour la première fois d’ailleurs que du Maroc aux côtés d’un films qui venait du Caire mais qui n’a pas été présélectionné lors de la dernière présélection de 36 films avant d’arriver à ces quines films qui sont aujourd’hui finalistes.

Pour elle, c’est là un festival d’échange des étudiants avec les réalisateurs, les acteurs et les gens du cinéma afin qu’ils puissent grandir et se créer un réseau qui est très difficile de créer de nos jours. Ce qu’on veut avait-elle conclue, c’est de leur offrir un tremplin et l’opportunité d’accès à un réseau qui est si difficile à obtenir.

Dans une déclaration accordée à distance à la MAP, la Tunisienne Safa May ; lauréate de l’école supérieure de l’audiovisuel et du cinéma de Gammarth en Tunisie et réalisatrice du court-métrage en compétition : « l’archipel de Kerkennah » a tenu de préciser que ce court-métrage (en compétition à ce festival) est un documentaire qu’elle a réalisé en première année de son école comme projet de fin d’année qui est un court-métrage exceptionnel pour elle puisqu’il y’avait une contrainte à respecter qu’est le fait de filmer en une journée et avec un budget très modeste. En deux mots avait-elle conclu pour parler de son film brièvement : Il s’agit d’un espace mémoire.

A noter enfin que « Al Akhawayn Short Film Festival » est la seule plateforme nationale qui permet aux jeunes étudiants et lycéens au Maroc de rencontrer, d’apprendre et d’être valorisé par les grands du Cinéma, sans frais d’inscription, sans expérience cinématographique nécessaire, et sans restriction artistique ou technique.

Le festival a vu gagner des étudiants d’Ouarzazate, Marrakech, Tétouan et d’Ifrane avec des court-métrages simples, touchants et créatifs.

Mohammed Drihem