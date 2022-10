Essaouira, refuge préservé du Faucon d’Eléonore Accueille son premier Festival « Faucon d’Eléonore à Mogador »

L’association GREPOM/Birdlife Maroc, Le Conservatoire du Littoral, l’Initiative PIM, l’ANEF et l’Association MOGA GREEN organisent la première édition du festival du « Faucon D’Eléonore à Mogador » sous le thème : « Essaouira, le refuge préservé du Faucon d’Eléonore » et ce ; 21 au 23 octobre 2022 à Essaouira

A noter au passage que les îles d’Essaouira abritent la plus importante colonie mondiale de Faucon d’Eléonore, avec aujourd’hui 1500 couples qui y nichent chaque année et c’est une meilleure valorisation et pérennisation de ce succès de conservation, fruit d’années d’actions et de préservation active de scientifiques et de l’Agence nationale des Eaux et Forêt appuyés par des coopérations avec des organisations nationales et internationales, qu’est organisé ce festival du Faucon d’Eléonore.

Selon ses organisateurs ; ce festival ambitionne de valoriser les résultats des travaux des experts ornithologues et gestionnaires qui participent à la préservation de cet oiseau véritable emblème d’Essaouira. Ils proposent également une série d’activités pour informer et sensibiliser les acteurs locaux, habitants, pêcheurs et visiteurs à cette espèce et sur l’importance de la préservation de l’environnement naturel d’Essaouira – ses îles et son littoral– pour sa préservation et dans ce cadre ; plusieurs Conférences, Expositions de peinture et de photographie ; des Activités d’observation des oiseaux ; Cours de peinture ; jeu de piste dans les rues de la Médina et Visites écologiques de sites autour d’Essaouira ont été programmés pour garnir le séjours des visiteurs de ce festival à Essaouira.

Ce festival sera aussi l’occasion de travaux et échanges entre décideurs nationaux et locaux acteurs de la préservation de l’espèce et de ses milieux, afin de décider des moyens à mettre en œuvre pour valoriser et pérenniser la préservation de ce patrimoine unique.

Mohammed Drihem