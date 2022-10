LA CARAVANE DES 500 DEVOILE LE CLASSEMENT DES TOP 3 NATIONAL ET REGIONAL A LA CAPITALE SPIRITUELLE DU ROYAUME : FES

Mercredi 19 octobre dernier ; « Economies et Entreprises » a organisé une conférence débat à la salle des conférences d’un palace de de la ville de Fès sous le thème : « les grandes entreprises Fassies faces aux critères ESG ».



Au programme de cette conférence qui s’est tenue en marge de la publication de la 21ème édition de la revue « LES 500 » : Une Keynote consacrée à une présentation autour de l’importance des normes ESG de Abdelaziz Ennasri PDG de BlueCap Finance France, un panel de discussion de la question ; animé par Abdeslam Bekkali de la Mairie de Fès, Mohamed Iraqui de la CGEM, Zakaria El Wafi de la RADEEF, Abelaziz Ennasri de BlueCapFinance et Ismaila Sahade d’Economie Entreprise suivi d’un Débat et de la présentation de l’édition 2022 des 500 et du Top 3 national et Top 3 de la région Fès-Meknès.

Pour Hassan M Alaoui Président d’Economie Entreprise, la Caravane des 500 fait le tour du Royaume depuis six ans et organise des conférences-débats à Tanger, à Fès, à Agadir, à Marrakech et à Rabat avec comme objectif de familiariser les grands Groupes et grandes entreprises en Région sur les tendances auxquelles elles doivent faire face, les enjeux et les opportunités qu’elles présentent.

Le thème de la caravane de cette édition concerne les critères ESG (Environnement, Social et Gouvernance) qui sont devenu aujourd’hui un véritable passeport pour les grandes entreprises surtout celles qui s’exportent en Europe puisque les produits exportés vers certains pays de l’OCDE vont devoir répondre à des normes très très strictes en matière de respect de l’environnement, des chartes et normes sociales mais aussi, de respect de la Gouvernance de l’entreprise.

Aussi avait-il ajouté, en marge de cette caravane et dans chaque ville, nous présentons le classement annuel des cinq cent plus grandes entreprises marocaines qui est à sa 21ème édition cette année ainsi que le TOP 3 dans chaque région.

Pour sa part, Abdelaziz Ennasri PDG de BlueCap Finance France a déclaré à la MAP qu’en tant que coordonnateur et conseiller scientifique de cette conférence qui a traité cette année des normes ESG et leur impact sur l’évolution de l’entreprise, il a observé qu’il y’a une attention particulière des entreprises à cette nouvelle norme et à cette manière de faire sachant bien que ces entreprises sont déjç inscrite dans une approche RSE.

Selon lui, ces normes consistent à se protéger contre les risques extrêmes qui peuvent empêcher les entreprises dans leur continuité d’activité du fait d’un risque lié à l’environnement, à certaines problématiques sociétales ou certains problèmes de Gouvernance. Ces normes avait-il précisé, se basent sur certaines métriques qui sont des indicateurs à suivre et à surveiller.

De son coté, Mohamed Iraqui président de la commission de compétitivité énergétique et économie verte au niveau de la CGEM Fès-Meknès a déclaré à la MAP que les impacts ESG au niveau de l’économie régionale avant de parler du national sont des impacts qui devront être pris en considération et de façon très sérieuse par les opérateurs économiques sachant que la CGEM a lancé depuis 2006 une charte RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises) actée par un Label.

Pour lui, les métriques ESG s’inscrivent dans cette continuité et nous devons en tant qu’opérateurs informer, sensibiliser et expliquer pour pouvoir attirer les investisseurs et les Bailleurs de fonds internationaux. Et d’ajouter « nous sommes en face d’une crise internationale, à la sortie d’une pandémie internationale et se sont de vrais leviers pour une meilleure compétitivité et un développement durable ».

Par rapport au classement de la région Fès Meknès, Mohamed Iraqui s’est déclaré satisfait de voir la région classée 5ème au niveau national et d’ajouter qu’il y’a encore du travail a faire pour améliorer ce classement et qu’ils sont très fières des entreprises locales qui les honorent au niveau national aussi bien dans le secteur du textile que dans celui de l’agroalimentaire et de la sidérurgie.

A noter enfin que le classement annuel des cinq cent plus grandes entreprises marocaines qui est à sa 21ème édition cette année 2022 a donné favorite le Groupe OCP à la tête du TOP 3 national avec un chiffre d’affaire de 84,3 milliard de Dhs suivi du Groupe Renault avec 40,8 milliard de Dh en deuxième place et l’O NEE à la troisième marche du podium avec 39,2 Milliards de Dhs

Au niveau de la Région Fès-Meknès, El Alf s’est classé première des TOP 3 avec un chiffre d’affaire de 0, 96 milliard de Dhs suivi en seconde position par la RADEM avec 0,92 milliard de Dhs et par Maroc-Modis à la troisième place avec 0,88 milliards de Dhs.

Mohammed Drihem