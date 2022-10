TOUT ET BIEN QUI FINIT BIEN ET LE 1ère ATLAS MARATHON DE LA VALLEE HEUREUSE FINI BIEN A AIT BOUGUEMEZ

Une soixantaine de trailers des deux sexes dont plusieurs étrangers venant de France, de Tunisie, de Pologne, d’Autriche et des Etats Unis d’Amérique ont pris part à la première édition réussie de l’Atlas Marathon organisé le week-end du 15-16 octobre dernier par l’association Heureuse et la Coopérative Heureuse pour le Tourisme Durable dans la Vallée Heureuse d’Ait Bouguemez relevant de la Collectivité territoriale de Tabent dans la Province d’Azilal.

Cinq parcours de distances différentes ont été programmées pour cette première édition dont celles des 75 Km, 46 Km, 30 Km.10 Km et celle des 120 Km qui, pour des raisons climatiques (risques d’orages nocturnes) et sécuritaire (puisque le départ de la course a été initialement prévue pour samedi à minuit) ; était réduite à 75 Km au lieu de 120 Km

Les résultats techniques registrés lors de ce nouveau Atlas Marathon (Trail) organisée du 14 au 17 octobre à Aït Bouguemez avec le soutien du Conseil Régional de Beni Mellal Khénifra, l’Association Géoparc M’Goun et le programme du Tourisme Durable de la coopération technique Maroc Suisse (Suisse contact Maroc) se présente comme ci-après mentionnée

Trail 76 km hommes

1 – Ahmed Oukhalfen 8h, 35 minutes, 58 secondes

2 – Youssef Aït Meskouk 8h, 39 minutes, 47 secondes

3 – Omar Id Bajaou 9h, 41 minutes, 09 secondes.

Trail 46 km hommes

1 – Ismail Aït Omar 4h, 25 minutes, 57 secondes

2 – Mostapha Morchid Alaoui 4h, 26 minutes, 01 second

3 – Nouerddine Bachqi 4h, 29 minutes, 33 secondes

Trail 46 km dames

1 – Aziza Raji 5h, 42 minutes, 17 secondes

2 – Corinne Le Moign 8h, 23 minutes, 19 secondes

Trail 30 km hommes

1 – Noureddine Ihazmad 2h, 14 minutes, 18 secondes

2 – Ayoub Naciri 2h, 16 minutes, 12 secondes

3 – El Mustapha Itfane 2h, 22 minutes, 31 secondes

Trail 30 km dames

1 – Maika Nicholson 3h, 35 minutes, 52 secondes.

2 – Hind Bourjilat

Trail 10 km hommes

1 – Jamal Eddine El Amri – 00h, 44 minutes, 59 secondes

2 – Hassan Aznag- 00h, 45 minutes, 38 secondes

3 – Mostapha Ouikhalfen- 00h, 48 minutes, 11 secondes

Trail 10 km dames

1 – Fatima Oubenti – 1h, 01 minutes, 47 secondes

2 – Soukaina Laabida – 1h 05mn 41s

3 – Malika Ait Zaid – 1h 13mn 01s

Mohammed Drihem