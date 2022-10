ITZER TRAIL PERSISTE ET SIGNE AVEC une 3ème édition le Week-end du 19 – 20 novembre 2022 au Lac d’Aguelmam Sidi Ali

Après le succès des deux premières éditions (mai 2021 et mai 2022) ; « ITZER TRAIL », la course 100% solidaire, persiste et signe avec l’organisation d’une troisième édition, les 19 et 20 novembre 2022 prochains au Lac d’Aguelmam Sidi Ali relevant de la collectivité territoriale d’Itzer, au cœur du Moyen Atlas.

La course de cette nouvelle édition comporte désormais deux distances dont une première sur une longueur de 42km en deux étapes et une seconde de 21km en une seule étape, en plus d’une randonnée pour débutants et accompagnateurs de 10km.

Organisée par l’Association des Initiatives des Jeunes d’Itzer (ASSIJI) ; « ITZER TRAIL » se veut être une manifestation solidaire consacrant les 100% des recettes à des actions de développement local.

Il s’impose également un minimum de 10% de participation féminine et autant (10%) de participants natifs ou habitants de la région.

La course qui se déroule intégralement en milieu naturel préservé, permettra ainsi de vivre une réelle immersion en terre amazighe avec une Culture et musique locale, un village solidaire et un hébergement chez l’habitant et ; pour encourager les jeunes et soutenir l’artisanat local, la médaille, les trophées et les cadeaux aux participants sont fabriqués localement et gravés dans le très réputé bois de cèdre de la région.

Dans une déclaration à la MAP, Farid Benlafdil, directeur du Trail et président de ASSIJI a souligné que « Itzer Trail », la course 100% solidaire, est organisée par l’Association Initiatives des Jeunes d’Itzer (ASSIJI) dans le cadre de sa mission de promotion de la région d’Itzer. Aguelmam Sidi Ali est un lac qui se situe dans la commune d’Itzer, province de Midelt, en plein cœur du Moyen Atlas à environ 2.075m mais qui n’est pas très connu au Maroc. ASSIJI a déjà organisé deux éditions en mai 2021 et mai 2022 avec un départ du centre d’Itzer en passant par le barrage Ait Lhaj et la forêt d’Itzer, la 3ème édition permettra aux participants de découvrir un nouveau circuit et de nouveaux paysages.

Pour lui, « ITZER TRAIL » est organisé au profit des populations d’Itzer et notamment, pour financer les initiatives de ASSIJI dans les domaines respectifs de l’Education via des actions d’aménagement d’écoles de la région, achat de vêtements neufs, de cheminées, des lunettes, des cours de soutien et des activités d’épanouissement des élèves (Dessin, théâtre, lecture…), de la Lutte contre la pauvreté à travers le financement de petits projets de 15 à 30 mille dirhams, des aides à l’occasion des fêtes religieuses et parrainage des orphelins, de la Promotion du sport à travers le soutien de deux clubs (course à pied et Taekwondo).

Dans ce cadre de solidarité a-t-il ajouté, l’ASSIJI a réalisé en trois ans, une soixantaine d’actions dont notamment et entre autres, la Distribution des vêtements neufs d’hiver en décembre/janvier au profit des élèves de la région, la Distribution des lunettes de vue à chaque rentrée scolaire, la Rénovation d’écoles et d’un internat de 240 élèves, le Parrainage des orphelins d’Itzer en leurs assurant un revenu mensuel, la Distribution de bons d’achats et des aides au mois de Ramadan, Aid Al Fitr et Aid Al Adha, le Financement de projets de pâtisserie, de ferme de pommiers et élevage laitier, la Création en 2021 d’une académie de formation par l’animation d’ateliers éducatifs et amusants pour accompagner le développement physiologique, cognitive, scolaire et/ou social et le Financement d’un puit dans une école pour un environnement sain et pour répondre aux besoins de l’école en matière d’eau potable et d’assainissement.

En fin avait-il conclue, pour cette 3ème édition on prévoit trois nouveautés à savoir : De Nouveaux circuits à une altitude variant entre 2.000 m et 2.200m à côté du lac d’Aguelmam Sidi Ali, de Nouvelles distances : 42km en deux étapes, 21km en une seule étape et 10km le dimanche et enfin, les participants paieront le dossard à 500DH et ils ont le choix entre trois options pour l’hébergement : Hôtel 4 étoiles au point de départ ou 3 étoiles à 25km ou chez l’habitant à Itzer.

A noter que l’Association organisatrice de cet évènement du Tourisme sportif prône le développement économique et social et le développement territorial à travers des manifestations sportives dont certaines sont devenus incontournables.

A ce titre, il est à noter que les deux premières éditions de « Itzer Trail » ont connu la participation de 280 personnes dont la plupart visitaient la région pour la première fois, créant ainsi une dynamique importante et plusieurs passerelles entre les touristes, les sportifs et les habitants de la région.

Ce sont quelque 70 jeunes bénévoles qui se sont mobilisés à chaque édition pour faire de ce rendez-vous une véritable réussite et une expérience inoubliable pour les participants.

Pour cette troisième édition, et afin de maîtriser tous les aspects de l’organisation, elle sera réservée aux deux cents premiers inscrits. « L’esprit de cet événement consiste à impliquer les habitants du village dans l’organisation et à les faire bénéficier directement des retombées de ce trail.

Les parcours d’Itzer Trail sont 100% sécurisés avec des points de ravitaillement et de contrôle de l’ensemble des parcours, des services d’aide et de l’assistance mobile, un chronométrage professionnel et, au-delà de tout, une bienveillance et un esprit amical et sportif qui met l’humain et le respect de la nature au cœur de toutes les activités », note M. Farid Benlafdil, directeur de la course et président de ASSIJI. Un natif de la région qui a plus de 20 ans d’expérience dans la gestion des projets et plus de 15 ans dans le travail associatif.

Itzer est une commune rurale située au moyen Atlas, à une altitude de 1.658 mètres où elle est connue pour ses variétés de pommes exceptionnelles. Le pommier y a été introduit en 1950. Il occupe une superficie d’environ 610 hectares. L’activité agricole est par ailleurs basée sur les cultures des céréales, l’élevage d’ovins, des arbres fruitiers, etc.

A propos de ASSIJI :

L’association des Initiatives des jeunes d’Itzer – ASSIJI – est une jeune association créée en 2019 à l’initiative d’une centaine de jeunes originaires de la région. Elle a pour objectif de contribuer au développement économique et social de la région à travers l’organisation d’événements sportifs et d’initiatives solidaires, le tout dans le respect total de la nature et de la culture locale. L’association est considérée comme un trait d’union entre la population d’Itzer et les jeunes originaires de la région et installés dans toutes les villes du pays et à l’étranger. Depuis sa création, ASSIJI a investi plus de 2 millions de DH dans une cinquantaine d’actions à impact immédiat dans le cadre du développement durable.

Mohammed Drihem