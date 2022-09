-TDR –

Appel à Recrutement de deux formateurs – trices-

Termes de Référence pour le recrutement de :

1 Formateur ou Formatrice en métier de couture

Et

1 Formateur ou formatrice en métier d’électricité de bâtiment

1. Résumé du projet

Le projet intitulé« MOUSSAADA & IDMAJ ELMOUHAJIR – assistance et inclusion pour les personnes migrantes » est conforme aux orientations du bailleur en matière de Migration et développement. Pour cela le projet présente une composante importante de sensibilisation des familles migrantes résidentes au Maroc et les communautés migrantes en général pour promouvoir l’inscription des enfants migrants à l’école ainsi que l’inscription des jeunes à des parcours de formation professionnelle. Ces deux actions combinées permettront au projet d’avoir un impact important en termes d’accès aux services essentiels et au marché du travail, ainsi que d’intégration des enfants et jeunes migrants.

Le projet vise à :

– Réduire les risques et les vulnérabilités auxquels les femmes, jeunes et enfants en situation de migration, exposés aux effets de la pandémie ;

– Surmonter les difficultés existantes pour les femmes, les hommes, et jeunes à accéder aux services éducatifs (scolarisation et/ou formation professionnelle) à Oujda ;

– Promouvoir le respect des droits fondamentaux des migrants à travers des journées de formations et de sensibilisation aux profits des OSC, des élus(es),des fonctionnaires de la commune d’Oujda et des agents communautaires ;

– Promouvoir la coexistence et la cohésion sociale dans les communautés d’accueil à l’égard de la population migrante.

Objectif Général : Contribuer à l’inclusion sociale et professionnelle des enfants et jeunes immigrés(es) dans la ville d’Oujda

Objectifs Spécifiques:

OS1: Améliorer l’accès des enfants et jeunes migrants au parcours d’éducation et formation professionnelle ;

OS2: Promouvoir l’autonomisation des jeunes migrants (15-25ans) à travers un meilleur accès au marché du travail ;

OS.3 Renforcer les capacités des acteurs institutionnels et non institutionnels et la population migrante sur la protection des droits, l’intégration et l’inclusion des enfants et jeunes migrants.

2. Recrutement

Dans le cadre de ce projet l’Association ACODEC (Association de Coopération pour le Développement et la Culture), recrute :

Formateur ou Formatrice dans le métier de couture

1 Formateur ou formatrice dans le métier d’électricité de bâtiment.

Taches des deux formateurs :

Les deux recrutés seront en tant que consultants pour développer et animer les deux cours de formation en électricité de bâtiment ou en couture. Le nombre total des bénéficiaires est de 15 jeunes filles et garçons migrantes et migrants en branche d’électricité et 15 jeunes filles et garçons migrantes et migrants en métier de couture

Cette activité- formation en électricité de bâtiment ou en couture- permettra aux jeunes d’alterner entre périodes de formation avec des périodes d’exercice professionnel favorisant l’interaction entre théorie et pratique et l’acquisition progressive de compétences professionnelles. Les actions de formation sont réalisées selon un programme préétabli qui, en fonction d’objectifs déterminés, précise le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation.

Les moyens pédagogiques, les techniques d’encadrement mis en œuvre permettent de suivre son exécution et d’en apprécier les résultats.

L’activité prévoit une durée fréquence de quatre mois (théorie +stage).

A la fin de la formation une attestation de qualification sera attribuée aux bénéficiaires

3. Profil des formateurs/formatrices :

– Pour le Formateur ou la Formatrice en métier de couture, il ou elle devra avoir :

– Un diplôme en métier de couture

– Expérience professionnelle accréditée, d’au moins 3 ans, dans ce domaine.

Expérience en animation des ateliers de formation avec les groupes cibles.

Capacité d’encadrer et de gérer ces groupes cibles.

Avoir une capacité de préparer des outils pédagogiques et didactiques adaptés au profil des groupes cibles.

Maitrise de la langue arabe et la langue française.

– Pour le Formateur ou la Formatrice en métier d’électricité de bâtiment, il ou elle devra avoir :

Un diplôme de technicien d’électricité de bâtiment

Expérience professionnelle, d’au moins 3 ans, dans le domaine électrique dans une structure publique ou privée accréditée

Expérience en animation des ateliers de formation avec les groupes cibles.

Capacité d’encadrer et de gérer ces groupes cibles.

Avoir une capacité de préparer des outils pédagogiques et didactiques adaptés au profil des groupes cibles.

Maitrise de la langue arabe et la langue française.

Les deux candidat-e-s sont censés aussi de :

Avoir un esprit ouvert.

Avoir une bonne qualité de communication.

Avoir une capacité d’écoute, d’analyse et d’un esprit de travail d’équipe

4. Mission et durée du CDD (contrat à durée déterminée)

– La mission des formateurs consistera à assurer la formation des groupes cibles pendant les cours théoriques et pratiques au sein du centre de formation « DAR EL MOUWATINE » relevant de l’Entraide Nationale sous la direction de l’Association ACODEC et son partenaire local l’Entraide Nationale (EA), en respectant les règlements internes du centre.

-La durée de ce CDD sera de 4 mois ; du 01/11/2022 au 28/02/2023

– Un emploi du temps des cours adéquat et favorables aux conditions des bénéficiaires sera établi par ACODEC et la direction du centre de formation (DAR AL MOUWATINE)

5. Livrables

Des rapports d’évaluation, avec des documents de justificatifs, seront élaborés mensuellement par le formateur ou la formatrice, et seront présentés auprès de l’Association ACODEC, le dernier jour ouvrable.

6. Dossier et date limite de dépôt de candidature

– Chaque candidat ou candidate devra remettre par email à l’adresse acodec_oujda@yahoo.fr les documents suivants :

CV actualisé

Une Lettre de motivation

Des Diplômes et/ ou tout document justifiant le profil du/de la candidat/e

– La date limite de dépôt de candidature est le 15/10/2022 à Midi.