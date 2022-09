COMMUNIQUE DE PRESSE

Ateliers de diagnostic de l’état actuel des mécanismes de

Participation citoyenne

Oujda 15 et 16 Septembre 2022

L’Association Oujda Ain Ghazal 2000 et l’Association de Coopération pour le Développement et la Culture ACODEC, ont organisé les 15 et 16 septembre 2022, les ateliers de diagnostic de l’état actuel des mécanismes de participation citoyenne au sein de cinq communes de de la Préfecture d’Oujda Angad, à savoir les communes d’Oujda, de Naima, d’Ahl Angad, de Mestferki et de sidi Boulanouar.

L’organisation de ces ateliers intervient dans le cadre des actions de plaidoyer visant le renforcement des pratiques de la démocratie participative et l’appui des mécanismes de participation citoyenne notamment les instances d’équité, de l’égalité des chances et de l’approche genre (IEECAG) et les espaces de concertation et de médiation citoyenne (ECM), au niveau des communes ciblées par le projet.

L’objectif de ces actions est d’accompagner les acteurs locaux et les membres des instances de l’équité, de l’égalité des chances et de l’approche genre (IEECAG) et des espaces de concertation et de médiation citoyenne (ECM), pour la mise en œuvre d’une stratégie de plaidoyer pour l’opérationnalisation et la pérennisation des dits mécanismes. Cette stratégie qui sera élaborée sur une durée de 4 mois, permettra de doter ces IEECAG et ces ECM des moyens d’agir par eux-mêmes, en vue de promouvoir une démocratie participative basée sur les réalités, les besoins et les attentes de la population locale.

Ces ateliers de coaching et d’accompagnement réalisés dans le but d’enrichir le processus d’élaboration de la stratégie de plaidoyer, ont permis de :

⦁ Faire le diagnostic de l’état actuel des mécanismes de participation citoyenne au sein des cinq communes ciblées par le projet.

⦁ Définir les besoins et les priorités pour la préparation de la campagne de plaidoyer.

⦁ Mettre en place un calendrier pour la préparation de la campagne de plaidoyer.

Dans le cadre d’une démarche participative impliquant l’ensemble des parties prenantes, le processus de préparation la stratégie de plaidoyer se poursuivra et portera pour les prochaines étapes sur la préparation d’un plan d’action et de la note revendicative qui constitueront les documents de référence pour les cinq communes ciblées.

Avec le financement de:

A noter que cette activité est organisée dans le cadre du projet « Appui à la consolidation des dynamiques de participation démocratique au niveau communal, provincial, régional et national pour réduire les inégalités socio-économiques au Maroc », mis en œuvre en partenariat avec Oxfam au Maroc et le Mouvement pour la paix (MPDL), avec le soutien financier de l’Agence Espagnole de Coopération Internationale au Développement (AECID).

Pour plus d’information sur la rencontre vous pouvez Contacter :

Association Oujda AIN GHAZAL 2000 Association ACODEC

Mme REZZOUG Latifa : La Présidente de

L’association

Tel : 0655011816

Tel : 0536744712

Adresse : Association Oujda Ain Ghazal, Bd Allal Al Fassi, Dhar Lamhalla Lazaret-Oujda

Email : assadm.ptamallouk@gmail.com M. REZZOUKI El Miloud : président de l’association

Tél : 06 67 33 23 13 / 05 36 69 02 19

Adresse : Adresse : Rue Moulay ahmed Lagrari, imm mounia N°22 1er étage – Oujda

Email : Acodec_oujda@yahoo.fr