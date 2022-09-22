 » مساعدة وإدماج المهاجرين والمهاجرات، في إطار برنامج « PRIM   : بلاغ صحفي

بلاغ صحفي

مشروعنا بعنوان MOUSSAADA & IDMAJ ELMOUHAJIR » مساعدة وإدماج المهاجرين والمهاجرات، في إطار برنامج » PRIM- البرنامج الإقليمي لمبادرات الهجرة » الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، بتنفيذ من مؤسسة خبرة فرنسا Expertise France الذي يهدف إلى المساهمة في تنفيذ السياسة الوطنية للهجرة واللجوء في جهتي الشرق وسوس ماسة. المشروع من تنفيذ جمعية ACODEC بوجدة ، بتمويل مشترك من UNICEF و بشراكة مع جهة الشرق، التعاون الوطني و الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين AREFO.

– ويندرج في إطار الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء (SNIA) والدستور المغربي لعام 2011 والاعتراف العالمي بحقوق الطفل المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.

– ويساهم في الهدف العام لتحسين الاندماج الاجتماعي والمهني للأطفال والشباب المهاجرين بمدينة وجدة.

– ويحتوي على أنشطة تلبي حاجيات المهاجرين وكذلك منظمات المجتمع المدني ونساء ورجال منتخبين وموظفي الجماعات الترابية ومساعدات ومساعدين اجتماعيين ووكلاء لمجتمعات المهاجرين.

– بتاريخ 26 و27 شتنبر 2022 في فضاء تنشيط و تكوين النسيج الجمعوي بوجدة ، تنظم جمعية التعاون للتنمية والثقافةACODEC- – يومين من التحسيس و التكوين في إطارات السياسية والمعايير الدولية والوطنية – SNIA – والإقليمية بشأن الهجرة وحقوق المهاجرين واللاجئين (المواثيق العالمية ؛ مذكرات 2030 وأهداف التنمية المستدامةODD ، …) وذلك لتحفيز التزام المؤسسات الإقليمية والمحلية وممثلي منظمات المجتمع المدني النشطة في مجال الحماية والهجرة وممثلي مجتمعات المهاجرين ومساعدين و مساعدات اجتماعيات تابعة للتعاون الوطني.

وسيخصص جزء من اليوم الأول (مدته ساعتان) على الساعة 9:30 لتقديم مكونات المشروع.

ملحوظة: البرنامج مرفق

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العنوان : طريق أحمد لكراري: 22 عمارة مونية، الطابق الأول- وجدة .

البريد الإلكتروني: acodec_oujda@yahoo.fr ، الهاتف: 0667332313

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