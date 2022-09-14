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الجسم الجامعي بجامعة محمد الأول بوجدة في حزن

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على اثر كارثة الحريق التي عرفها الحي الجامعي بجامعة محمد الأول بوجدة والذي تسبب في اصابة العديد من الطلبة بحروق متفاوتة الخطورة ، حيث توفي طالبين يقطنان بالحي الجامعي هما
حمزة كمبري وحسام بودهان، طالبين بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول بوجدة.
ناسأل الله تبارك وتعالى أن يلهم أسرهم وذويهم وأصدقاءهم الصبر والسلوان ويتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته مع الصديقين و الشهداء و الصالحين وحسن اولئك رفيقا . إنه سميع مجيب ، وانا لله وانا اليه راجعون

هذا وتطالب العديد من الجهات السياسية والحقوقية والحزبية بفتح تحقيق مستعجل في النازلة  .

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