Appel à consultation pour deux journées de formation sur les cadres politiques et normatifs auniveauinternational, national et régional comprenant la santé et bien-être des enfants, jeunes hommes et femmes migrants(es

Termes de Référence

Appel à consultation pour deux journées de formation sur les cadres politiques et normatifs auniveauinternational, national et régional comprenant la santé et bien-être des enfants, jeunes hommes et femmes migrants(es)

Intitulé du projet : « MOUSSAADA & IDMAJ ELMOUHAJIR – assistance et inclusion pour les personnes migrantes »

1. Contexte : Notre action financé par Expertise France dans le cadre du projet « PRIM – Programme Régional des Initiatives de la Migration » qui a pour objectif de contribuer à la déclinaison de la politique migratoire nationale (SNIA et SNMRE) au niveau des régions du Souss-Massa et de l’Oriental. Il est mis en œuvre par Expertise.

Notre action (projet) consiste à :

collaborer dans le cadre de la stratégie nationale (SNIA), la constitution Marocaine de 2011 et une reconnaissance universelle des droits de l’enfant dans la Convention des Nations unies sur les droits de l’enfant.

pour objectif général la Contribution à l’amélioration de l’inclusion sociale et professionnelle des enfants et jeunes immigrés(es) dans la ville d’Oujda

comprend des activités répondants aux besoins des migrants et aussi des OSC, des élus(es) et fonctionnaires des collectivités territoriales, des assistantes sociales et des agents communautaires des communautés migrantes.

2. Zone géographique du projet :

Préfecture : Oujda Angad, Commune : Oujda.

3. Résumé du projet

le projet « MOUSSAADA & IDMAJ ELMOUHAJIR – assistance et inclusion pour les personnes migrantes » est conforme aux orientations du bailleur en matière de Migration et développement. Pour cela le projet présente une composante importante de sensibilisation des familles migrantes résidentes au Maroc et les communautés migrantes en général pour promouvoir l’inscription des enfants migrants à l’école ainsi que l’inscription des jeunes à des parcours de formation professionnelle. Ces deux actions combinées permettront au projet d’avoir un impact important en termes d’accès aux services essentiels et au marché du travail, ainsi que d’intégration des enfants et jeunes migrants.

Le projet vise à :

– Réduire les risques et les vulnérabilités auxquels les femmes, jeunes et enfants en situation de migration, exposés aux effets de la pandémie ;

– Surmonter les difficultés existantes pour les femmes, les hommes, et jeunes à accéder aux services éducatifs (scolarisation et/ou formation professionnelle) à Oujda ;

– Promouvoir le respect des droits fondamentaux des migrants à travers des journées de formations et de sensibilisation aux profits des OSC, des élus(es),des fonctionnaires de la commune d’Oujda et des agents communautaires ;

– Promouvoir la coexistence et la cohésion sociale dans les communautés d’accueil à l’égard de la population migrante.

Objectif Général : Contribuer à l’inclusion sociale et professionnelle des enfants et jeunes immigrés(es) dans la ville d’Oujda

Objectifs Spécifiques:

OS1: Améliorer l’accès des enfants et jeunes migrants au parcours d’éducation et formation professionnelle ;

OS2: Promouvoir l’autonomisation des jeunes migrants (15-25ans) à travers un meilleur accès au marché du travail ;

OS.3 Renforcer les capacités des acteurs institutionnels et non institutionnels et la population migrante sur la protection des droits, l’intégration et l’inclusion des enfants et jeunes migrants.

4. Prestation :

(Activité A.3.1 ) lié au résultat : 30 Acteurs institutionnels et non institutionnels ainsi que des jeunes migrants sont formés pour améliorer leur prise en compte des droits et l’intégration des hommes et femmes migrants

Formation : Organisation d’un atelier de deux journées de formation sur les cadres politiques et normatifs aux niveaux international, national et régional comprenant la santé et bien-être des enfants, jeunes hommes et femmes migrants(es)

Une partie de la première journée (durée 2 heures) sera réservée à la présentation du projet et sa contribution à la réalisation de l’objectif stratégique 1 de la SNIA.

L’activité prévoit de deux journées de sensibilisation et formation pour motiver l’engagement et la pro activité des parties prenantes. Les bénéficiaires de l’activité seront 10 représentants d’acteurs institutionnels régionaux et locaux, ainsi que des 10 représentants d’OSC actives sur le domaine de la protection et migration, ainsi que 05 agents communautaires représentants des communautés migrantes et 05 assistantes sociales de l’EN sur :

Les cadres politiques et normatifs internationaux, nationaux et régionaux sur la migration et les droits des migrants et refugiés (pactes mondiaux ; agenda 2030 et les ODD, etc.)

Un focus spécifique sera dédié à la Stratégie Nationale d’Immigration et d’Asile(SNIA) et ses objectifs Stratégiques:

Objectif stratégique 1 : Faciliter l’intégration des immigrés réguliers

Objectif stratégique 2 : Mettre à niveau le cadre réglementaire

Objectif stratégique 3 : Mettre en place un cadre institutionnel adapté

Objectif stratégique 4 : Gérer les flux migratoires dans le respect des droits de l’homme

La santé et le bien-être des enfants, jeunes et femmes migrants(es)

La santé mentale des personnes migrantes est largement affectée par le confinement et les mesures exigées, le manque de travail, le manque d’accès à la nourriture.À cela s’ajoute une aggravation de la xénophobie, du racisme et des discriminations auxquels font face les personnes migrantes.

Objectif général de la formation :

Cette formation a pour objectif de développer et d’approfondir les connaissances et la compréhension pour améliorer leur prise en compte des droits et l’intégration des hommes et femmes migrantset la prise en compte du genre dans les stratégies, les politiques et les programmes et projets à tous les niveaux

Résultats attendus de la formation:

30 Acteurs institutionnels et non institutionnels ainsi que des jeunes migrants sont formés pour améliorer leur prise en compte des droits et l’intégration des hommes et femmes migrants

5. ACTEURS IMPLIQUES

agents communautaires représentants des communautés migrantes

Les représentants-es des institutions partenaires de l’ACODEC : (université, Unicef, Entraide Nationale, Académie, les collectivités territoriales : conseil régional, conseil provincial, les élus-es et les fonctionnaires de la commune d’Oujda, );

Les représentants de la société;

6. PROFIL SOUHAITE

Le / La consultante de cette offre devra avoir les compétences suivantes :

Titulaire d´un diplôme Bac+4.

Expérience souhaitable, au moins dans deux activités similaires dans les thèmes proposés

Une expertise en la matière dans les cadres politiques et normatifs internationaux, nationaux et régionaux sur la migration et les droits des migrants et refugiés (pactes mondiaux ; agenda 2030 et les ODD, etc.)

Expertise en approche genre ayant une expérience prouvée en matière de conduite des formations ;

Une très bonne connaissance de la zone d’intervention et de l’organisation communale et des acteurs impliqués dans le domaine de migration est souhaitée et constituera un atout dans le choix du consultant ;

Maîtrise parfaite des outils d’animation par approches participatives et interactive ;

Aisance à la rédaction de rapports analytiques de qualité ;

7. Dossier de candidature

Le candidat ou candidate devra remettre par email à l’adresse acodec_oujda@yahoo.fr les documents suivants :

CV actualisé ;

Une note méthodologique qui décrie clairement son application pratique

Le programme proposé pour l’activité

Une offre financière

Documents de références justifiant le profil du/de la candidat/e (diplôme + expériences…)

Une attestation d’identification fiscale (ICE) pour les bureaux d’études ou les auto- entrepreneurs de prestations de service

8. LIVRABLES sur les formations

Le/ La prestataire est appelé(e) à produire et à présenter les documents suivants en papiers et fichiers électroniques en français :

Rapport sur le déroulement de la formation incluant des recommandations et conclusions en français ;

Liste de présence.

un rapport d’évaluation de qualité sur l’activité en français (à inclure dans le rapport)

Les fiches d’évaluation générale, fiches pré-test et post-test d’évaluation sur les acquis de formation en français

Support et matériel audiovisuel pour servir de source de vérification (photos, vidéos, présentations power point, etc…

9. Délai de dépôt de candidature

La date limite de dépôt de candidature est le 12/09/2022 à Midi