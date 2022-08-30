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العصبة الامازيغية لحقوق الانسان : بيان الى الرأي العام الوطني والدولي

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اجتمع المكتب التنفيذي للعصبة الامازيغية لحقوق الانسان في اجتماع عادي يوم الاثنين 29 غشت 2022 بمدينة كلميم ، خصص لتدارس قضايا تنظيمية تتعلق بالاستعداد لتجديد مكتب العصبة كما تدارس المجتمعون مجموعة من القضايا الحقوقية الوطنية والإقليمية الراهنة ، كما تطرق الاجتماع الى الأنشطة المستقبلية التي تعتزم العصبة الامازيغية لحقوق الانسان تنظيمها ومنها:
– التحضير للندوة الوطنية الأولى حول « الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان المرتكبة بتندوف من طرف البوليساريو » المزمع تنظيمها بكلميم يوم 10 شتنبر 2022 بدعم من وزارة العدل المغربية
– بدء تنفيذ الشراكة التي تجمع العصبة الامازيغية لحقوق الانسان بالقسم الثقافي للسفارة الفرنسية بالمغرب حول « الفن بالمدارس » و الاستعداد لتنظيم ندوة دولية حول « يهود الجنوب المغربي » نهاية أكتوبر 2022 .
وفي ختام الاجتماع اصدر المجتمعون ، البيان التالي الموجه للرأي العام الوطني والدولي ، هذا نصه :
⦁ تعبر العصبة الامازيغية لحقوق الانسان عن تثمينها لما جاء في الخطاب الملكي بمناسبة ثورة الملك والشعب في 20 غشت 2022 و خاصة فيما يتعلق بتشبث المغرب بإيجاد حل سياسي واقعي لقضية الصحراء المغربية وفق مبادرة الحكم الذاتي و فيما يتعلق بتأسيس الية وطنية للنظر في قضايا المهاجرين المغاربة في الخارج وتشجيع استثماراتهم وتبسيط المساطر الإدارية في حقهم و اعتماد الحكامة الجيدة في تسيير شؤونهم .

⦁ تدين العصبة الامازيغية لحقوق الانسان كل الحملات الإعلامية المدفوعة الاجر التي تستهدف المقدسات الوطنية للبلاد والتي تعبر عن حقد دفين اتجاه الانتصارات الديبلوماسية و التنموية التي حققتها بلادنا في العقود الأخيرة تحت قيادة الملك محمد السادس حفظه الله تعالى .
⦁ تطالب العصبة الامازيغية لحقوق الانسان بالإسراع في ، احداث المجلس الوطني للطائفة اليهودية المغربية و لجنة اليهود المغاربة بالخارج و مؤسسة الديانة اليهودية المغربية ، ومن شان التنزيل الأمثل لهذه الاليات الهامة والمميزة ان يعطي للمغرب اشعاعا حضاريا متفردا كبلد التعدد الثقافي و التسامح الديني والتعايش النموذجي في اطار الوحدة الوطنية الجامعة التي تؤطرها مؤسسة امارة المؤمنين الحريصة على حقوق جميع المؤمنين المغاربة باختلاف اديانهم ومعتقداتهم.
⦁ تطالب العصبة الامازيغية لحقوق الانسان من الهيئات الحقوقية والسياسية الرسمية المختصة في انتقاء الوفود و البعثات التي تدافع عن قضية الصحراء المغربية باشراك الفعاليات الحقوقية المستقلة عن الأحزاب دون تمييز في الدفاع عن مغربية الصحراء في المحافل الدولية .
دوليا
⦁ تعبر العصبة الامازيغية لحقوق الانسان عن ادانتها للخطأ الجسيم الذي ارتكبه رئيس تونس  » قيس سعيد  » باستقباله زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي بايعاز رسمي جزائري في مس صريح و واضح بمبدأ استقلالية القرار السياسي التونسي و بعلاقات حسن الجوار و بمتانة وتاريخية العلاقات السياسية والديبلوماسية المتميزة التي جمعت بين المغرب وتونس منذ استقلال البلدين .

⦁ تثمن العصبة الامازيغية لحقوق الانسان مواقف بعض الأحزاب السياسية و منظمات المجتمع المدني التونسية وخاصة الامازيغية منها ، التي عبرت عن موقف واضح و بناء اتجاه مغربية الصحراء وتمسكها بالعلاقات التاريخية المميزة التي تربط الشعبين والبلدين

⦁ تدعو العصبة الامازيغية لحقوق الانسان الشعب الجزائري الشقيق الى عدم الانجرار في السياسة العبثية التي ينهج النظام الجزائري والتي تعتمد خطاب الكراهية وتكرس الانقسام بين الشعبين الشقيقين المغربي و الجزائري و تستبعد كل خيارات التصالح والتفاهم والتكامل و تمعن في الاخلال بمبدأ عدم التدخل المتبادل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى .

⦁ تدعو العصبة الامازيغية لحقوق الانسان المجتمع المدني في الدول المغاربية الى انشاء اتحاد مغاربي مدني مستقل عن الأنظمة المغاربية هدفه إعادة العلاقات المدنية الشعبية بين الشعوب و الانخراط في مبادرات مدنية تضامنية وانتسانية بعيدا عن الانقسام السياسي الرسمي .

عن المكتب التنفيذي للعصبة الامازيغية لحقوق الانسان
الرئيس : انغير بوبكر
Ounghirboubaker2012@gmail.com
0661093037

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