Mercredi 13 Octobre 2021

Le SG de l’ONU confirme l’absence de tout statut du « polisario » auprès de l’ONU

Dans son rapport au Conseil de sécurité sur la question du Sahara marocain, le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres a confirmé que « le polisario » ne jouit d’aucun statut auprès des Nations Unies.

En effet et comme dans ses précédents rapports, M. Guterres s’est référé, à trois reprises, « au représentant du polisario à New York » et nullement en tant que « représentant auprès des Nations Unies ».

Cette énième confirmation du plus haut responsable de l’ONU dément catégoriquement, et une fois pour toutes, les assertions fallacieuses du groupe armé séparatiste qu’il dispose d’une prétendue représentation auprès de l’Organisation Onusienne.

Cette indication, sans ambigüité, du Secrétaire général de l’ONU, met, à nouveau, à nu l’usurpation de statut et de fonction, d’un membre du « polisario » à New York, qui se présente comme étant un soit disant représentant de ce groupe armé séparatiste auprès de l’ONU.

Ces références dans le rapport du Secrétaire général des Nations Unies confirment, à nouveau, que le « polisario » n’a aucune qualité juridique et encore moins politique, pour nommer un quelconque représentant auprès d’une Organisation Internationale à composition Etatique, où il n’y a pas de place aux groupes armés séparatistes.

Alors que le Secrétaire général de l’ONU s’alarme sur la situation humanitaire dans les camps de Tindouf en Algérie, le représentant du « polisario » jouit d’un niveau de vie élevé au cœur de Manhattan, pris en charge entièrement par l’Algérie, aux frais des contribuables algériens.

Les manœuvres fallacieuses du groupe armé séparatiste « polisario » pour se donner une soi-disant légitimité internationale se retrouvent une fois encore estompées par le Secrétaire général général de l’ONU, qui met ainsi à nu la propagande mensongère de l’Algérie et du « polisario » dans ce cadre.

-MAP-12/10/2021