إميلشيل: لقاء مغاربة العالم بإملشيل في الدورة الرابعة لمهرجان مغاربة العالم الصيفي

بقلم محمد الدريهم



كانت قرية إميلشيل الواقعة على ارتفاع 2200 متر بقلب الجبال الشامخة للأطلس الكبير الشرقي بإقليم ميدلت ، حوالي خمسين مغربيًا و مغربية من مغاربة العالم و عدد من كبير من مغاربة الداخل الذين جاءوا من مختلف جهات المغرب للمشاركة في فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان المغاربة المقيمين بالخارج المنظم في الفترة من 11 إلى 14 غشت 2022 من طرف جمعية تضامن و تبادل شمال جنوب (SENS) من مدينة بوردو الفرنسية وجمعية أخيام بإيملشيل بشراكة مع مجلس الجالية المغربية بالخارج (CCME) ومنتدى FORIM.

تميزت هذه النسخة الجديدة من مهرجان مغااربة عالم بإميلشيل ؛ بمشاركة إدريس اليزامي ، رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج (CCME) ورئيس شبكة المغتربين المتضامنين (FORIM) وممثل COSIM Nouvelle Aquitaine وهي مجموعة من المنظمات الدولية المهتمة بقضايا تضامن المهاجرين و الذين شاركوا في حفل تسليم آليات و اجهزت خاصة بتشجيع البدء و الشروع في مزاولة أنشطة رواد الأعمال الخاصة بمجموعة من شباب و شابات ايملشيل و ضواحيها ، والتي تقدر تكلفتها الإجمالية بحوالي 400000 درهم.

وأكد لحو مارغين عن جمعيتي اخيام و SENS في تصريح للجريدة ، أن لقاء المغاربة من جميع أنحاء العالم هو حدث ينظم منذ عام 2016 من لذن جمعية أخيام وجمعية SENS في بوردو بهدف تعريف المغاربة المقيمين بالخارج بالمشاريع المنجزة من طرف الجمعيتين الشريكتين في هذه المناطق النائية في عمق جبال المغرب ، لتوعيتهم بإمكانيات و ضرورة المساهمة في تنمية بلدهم الأصلي من خلال البحث عن مصادر التمويل ومشاركة جمعياتهم في تنمية مناطقهم.

بالنسبة له ، أبرز أنشطة نسخة 2022، مشاركة FORIM وهي ممول بفرنسا لجمعيات الهجرة التي حضرت هذا الحدث بدعمها اللوجستي الكبير لرواد الأعمال الشباب قادة مشاريع بمنطقة إيميلشيل في شكل منحة قدرها 400.000 درهم (40.000 يورو) لشراء معدات أساسية لبدء مشاريع هؤلاء الشباب في وادي إميلشيل.

بالإضافة إلى الفوائد الاقتصادية المباشرة ، يقول السيد لحو مرغين ، إن لقاء المغاربة من جميع أنحاء العالم هذا، قد مكّن من تعبئة المهارات المغربية المقيمة بالخارج وكذلك المانحين من أجل تحقيق العديد من المشاريع التنموية في وادي ايميلشي. من بينها : مشروع دعم جمعيات إدارة مياه الشرب مع التدريب والمعدات للسباكين في 16 دوار ومشروع توسيع شبكة مياه الشرب في 08 قرى والذي سيتم إطلاقه هذا الصيف 2022.

وفي هذا السياق ، تم توقيع اتفاقية شراكة بين جمعية الأخيام ومجلس الجماعة الترابية لإميلشيل تهدف إلى الإدارة السليمة لشبكة مياه الشرب وصيانتها.

بالنسبة لإدريس اليزامي ، رئيس مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج ، فإن الاتفاقية الموقعة بين جمعية أخيام وجمعية SENS في بوردو هي دليل على قدرة وإرادة مجتمع المغاربة المقيمين بالخارج في المساهمة في تنمية بلدهم. مضيفا ان تسليم مواد العمل لحوالي عشرين من قادة المشاريع الشباب من إميلشيل الذي حضرناه اليوم ومشتل تكاثر النباتات المحلية التي أقيمت لمحاربة التعرية والفيضانات التي زرناها على سبيل المثال ، سمح لنا الوقوف على ذلك الابتكار في المشاريع والعمل الجاد وروح التضامن والأخوة و المواطنة.

من جانبه ، أكد ماكيندي توبويسان ، رئيس FORIM ، أن هذا الاخير موجود هنا في ايميلشيل بمعية FOSIM Aquitaine de Barbeaux وجمعية SENS كجهة مانحة تدعم الجمعيات من الهجرة من خلال المنح. كما هو الحال اليوم لـ SENS ، التي استفادت منها للمعدات الزراعية التي تم تقديمها اليوم لرواد الأعمال الشباب في إيميلشيل.

من جهتها ، أعلنت الباحثة الجغرافية اعراب شادية من المركز الوطني للبحوث العلمية (CNRS) في فرنسا ، أن مشاركتها في هذا اللقاء للمرة الثانية بدعوة من SENS و Akhiam تهدف إلى فهم أفضل لما يحدث على المستوى المجتمع المدني والالتقاء بالجمعيات الديناميكية ، لا سيما في مجال وضع المرأة في منطقة إيميلشيل ، هذا المجال الذي يهمني بشكل خاص والذي أهتم به بشكل خاص خصوصا و أن النساء في إيميلشيل بدأت في احتلال مكانة خاصة مع العلم انها هي التي تعمل في الحقول ، وهي ديناميكية اانشيطة في التعاونيات وكنت أتطلع إلى مقابلتها للوقوف على مشاريعها و على طرق و كيفيه عملها.

أيضًا، خلال هذه النسخة ، تم تنظيم رحلات استكشافية إلى بحيرة إيسلي العظيمة وبحيرة تيسليت وحفل زفاف تقليدي خاص بآيت حديدو وزيارة تعاونية إنتاج عصير التفاح والخل مع حفل تسليم المعدات إلى رواد الأعمال الشباب مع تنظيم ورشة عمل للنقاش و التبادل بالإضافة إلى الأنشطة الرياضية لركوب الدراجات الجبلية والترفيه والاسترخاء والأمسيات الموسيقية.