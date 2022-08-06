مهرجان أهيدوس الوطني موعد لا بذيل عنه مع عشاق فنون أطلس

بقلم محمد الدريهم

خلال عطلة نهاية أسبوع 05 – 07 غشت 2022، سيكون عشاق الموسيقى المتحمسون لأغاني ورقصات جبال الأطلس المتوسط المغربية على موعد مع النسخة 21 من المهرجان الوطني لأحيدوس المقرر تنظيمه في قلب المنتزه الوطني لإفران بمدينة عين اللوح.

بتنظيم من طرف وزارة الشباب والثقافة والاتصال – قطاع الثقافة – وجمعية تيمات لفنون أطلس ومساهمة جهة فاس- مكناس، ستعرف هذه النسخة الحادية والعشرون من المهرجان الوطني لأهيدوس بعين اللوح – مشاركة 44 جمعية لفن أحيدوس قادمين من 15 إقليم (الخميسات، صفرو، مكناس. إفران. الحاجب، فجيج، بولمان، خنيفرة، فاس، تنغير، جرسيف، وميدلت، بن ملال، توريرت وتازة).

يتميز برنامج هذه الطبعة، بتنظيم ثلاث أمسيات ليلية ينشط كل منها حوالي خمسة عشر فرقة لفن الأحيدوس، مع تكريم أربعة شعراء فنانين أمازيغ خلال أمسية الافتتاح، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة الأخرى المبرمجة، بما في ذلك الندوة الفكرية حول موضوع » فن احيدوس الذاكرة الفنية والمشهدية » بمشاركة ثلة من الباحثين والمختصين في المجال،

مدينة عين اللوح المنتمية لإقليم إفران تقع في قلب الأطلس المتوسط ​​حيث تمثل أرضًا خضراء غنية برجالها تراثها الفني على أبواب غابة الأرز ومنتزه الوطني بإفران. حيث تمتد على مساحة 37202 هكتار على حدود إفليم إفران جهة فاس مكناس.

تقع مدينة عين اللوح على بعد 28 كم من أزرو، و47 كم من إفران، وحوالي 95 كم من مكناس و105 كم من فاس، ويبلغ عدد سكانها ما يزيد قليلاً عن 10174 نسمة (إحصائيات عام 2004). يعتمد اقتصادها بشكل أساسي على الثروة الحيوانية والزراعة وتكون مع بلديتين أخرتين (سيدي المخفي ووادي إفران) قيادة عين اللوح.

أيضا، لا يمكننا الحديث عن فن أحيدوس ومهرجانه الوطني الذي تم تنظيمه في عين اللوح لما يقرب من ربع قرن ، دون ذكر جمعية تيمات لفنون أطلس التي تم إنشاؤها في يوليو 1999 من قبل مجموعة من محبي فن أحيدوس الذين أعطوا بذلك, حياة جديدة لفن كان في طريق الإندثار ومعرض للخطر بتشجيع من وزير الثقافة السابق محمد الأشعري حيث تم تنظيم أول أمسية كبرى لأهيدوس استمرت أكثر من ثلاث ساعات على خشبة المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط مزدحم بالمتفرجين من محبي هذا الفن الأمازيغي الشعبي والمسؤولون الذين تابعوا الأمسية من البداية إلى النهاية.

وبتشجيع من الوزير نفسه محمد الأشعري، تم توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الثقافة وجمعية تيمات الجديدة لفنون أطلس، وبذلك تم التوقيع على شهادة ميلاد المهرجان الوطني الأول لفن أحيدوس لمدينة عين اللوح. مدعومة لأكثر من 21 سنة حتى اليوم من قبل وزارة الثقافة.

أخيرًا، يذكر أن فن أحيدوس هو ممارسة عريقة وهي جزء من تراثنا الفني المغربي، ورقصة تقليدية تمارسها القبائل الأمازيغية في الأطلس المتوسط ​​والأطلس الكبير المغربي والتي تشكل فيها النساء والرجال دوائر أو أقواس متموجة ، مصحوبة بأغاني أمازيغية يتخللها البندير.