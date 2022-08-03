وتعودُ للجَبلِ الأشَمِّ مَداشِرُ

رمضان مصباح الإدريسي

الى سائر قبائل الحريق،من جبالة الريف الغربي ،وحيثما شبت لظى في ربوع وطننا الحبيب.

الى من رأوا رأي العين ،أعراس الجن ،وهي تعيث رمادا في غابات البلوط والعرعر والصنوبر.

الى من أصبحوا على بساتين التين وقد غدت رؤوسا للشياطين.

صبرا صبرا..

وفِّـــرْ عَـويـلكَ فـالـرجال تُـشَـمِّرُ

الـنـارُ فــي عـلَـم لـظًـى يـتـجَبَّرُ

يـأتي عـلى مُهجٍ ويحرِقُ حُلمَها

قبل البواسِق، قدْ علاها العَصْفَرُ

والناس في كرَب سواعدُ تلتَظي

أيــن الـمـياهُ وأيـن مـن يـتجاسَرُ

أيــن الـمـغيثُ مــن الأَوارِ لـهيبُه

قـلِقٌ يـسابِق مـن نـوَى ويُخاطرُ

والــعـادِيـاتُ صُـراخُـهـن فــواجِـعٌ

نــارٌ عـلـى جـمْـرٍ فـمـنْ يَـتـخيَّر

مَنْ للصغيرِ ومن لمِعْزى تُشْتَوى

مــن لـلـخِرافِ ومــنْ لـثَـورٍ يَـجأرُ

والـنحلُ فـي حِـمَمٍ هَباءٌ قدْ هَبا

والـطـيرُ مــنْ رَهَـجٍ هَـوى يـتناثَرُ

والـمُـورياتُ قَـدَحْنَ قـدحًا مُـرعبا

أعــراسُ جِــنٍّ مــا لـها مـنْ يَـثأرُ

أبَـنِي عَـروسٍ والـمدامعُ تُسْكَبُ

ضـــاعَ الـبـهـاءُ خـمـائِلا تـتَـصَحَّرُ

فَـغـدتْ كـذِكرى مـن نـعيمٍ زائـلٍ

اللهُ وحـــده مـــنْ يُـعـيـد ويُـكْـثرُ

بُــحَّـت حـنـاجِـرُنا دعـــاءً بـاكِـيـا

نـدعو لِـمن غَشِيَ الرمادَ ويَصْبِر

غــــارتْ مـنـابِـعه بــفـجٍّ مُــرْمِـدٍ

يــا ويْـلـتا مــا عــادَ فـيـه صَـنوبَرُ

الله أكــبـرُ حِـصـنُـنا فـــي فِـتـنةٍ

عــمَّـتْ قـبـائـلَ ريـفِـنـا تـتَـسعَّرُ

الله أكــبـر فــي الـبـلاد سـواعـدٌ

هـبَّتْ لـنَجدةِ مـنْ دعـا يَسْتَنْصِرُ

ومِن السَّماءِ أغاثَ سِرب بواسلٍ

مـطـرٌ يُـسَـوِّدُ جَـمـرَها ويُـحـاِصرُ

وغـــدا يُـعـاوِدُنا جـمـالُ خـمـائلٍ

وتـعـودُ لـلـجبلِ الأشَــمِّ مـداشِرُ

واد مَسْتفركي:يوليوز2022