NOYADE MORTEL AU PLAN D’EAU DE SIDI MIMOUNE DANS LA COMMUNE DE DAYET AOUA

Par Mohammed Drihem



Le jeune B.A. âgé de 22 ans et natif de Douar d’Ait Idir relevant de la collectivité territoriale de Dayet Aoua a trouvé la mort par noyade, Dimanche dernier, dans les eaux du plan d’eau de Sidi Mimoune (Communément appelé Dayat Al Amira) relevant de la commune de Dayet Aoua.

Arrivés très tard sur les lieux de l’accident le même jour, les éléments de la protection civile d’Ifrane surpris par la tombée de la nuit ont été obligés d’abandonnés leurs recherches du corps de la victime qui n’a été repêché que le lendemain Lundi par une équipe des hommes-grenouilles de la protection civile de Fès.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de cette dramatique noyade avant que la dépouille de la victime ne soit transportée vers la morgue du Centre Hospitalier Provincial du 20 Aout d’Azrou.

Un tel accident mortel – qui n’est pas le premier dans cette province qui en a connu d’autres cas similaires dans le passé d’ailleurs- invite à plus de vigilance et de sensibilisation de la part des responsables dont notamment et entre autres, ceux de l’Agence du Bassin Hydraulique du Sais (ABHS) qui doivent organiser cette campagne ou caravane de sensibilisation sur les dangers de la baignade dans les retenues des barrages, lacs et cours d’eau placée sous le thème de « Votre vie est entre vos mains…Réfléchissez avant de vous baigner » et emboiter ainsi, le pas à l’ABHOER, l’ABHBC et l’ABHGZR qui ont réussit cette campagne début juillet.

Aussi, une surveillance étroite doit être observer par nos responsables au niveau de ces étangs tant convoités par nos concitoyens en ces temps de canicule sur ces lieux à la recherche de fraicheur notamment au plan d’eau Sidi Mimoune lieu de cette noyade mortelle et au plan d’eau de Zerrouka 1 pas trop loin de la ville d’Ifrane qui connait ces jours ci un afflux incommensurable d’estivants et de visiteurs à la recherche de cette fraicheur justement ?