Rabat : L’IAV Hassan II ouvrira les travaux du 65ème Congrès Mondial des étudiants en agriculture

Par Mohammed Drihem

Sous l’Egide du Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, l’Association Internationale des Etudiants en Agriculture et Sciences Annexes (IAAS Maroc) organise, le 65ème Congrès Mondial des étudiants en agriculture et ce, du 24 juillet au 07 Aout 2022 sous le thème : « La pénurie de l’eau et ses effets sur la sécurité alimentaire »

La cérémonie d’ouverture de ce Congrès international qui se déroulera à Rabat, Marrakech et à Agadir ; aura lieu à l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II de Rabat le 25 juillet 2022 sous la présidence effective de Mohammed Sadiki, Ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts en présence d’un certain nombre de personnalités scientifiques et d’éminents responsables marocains aux cotés des ambassadeurs et des représentants des corps diplomatiques des pays membres de l’association accrédités au Maroc

Cette cérémonie d’ouverture sera marquée par un hommage qui sera rendu à Aziz Akhannouch, l’actuel Chef du Gouvernement en sa qualité d’ex-Ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts.

A noter que le Congrès Mondial 2022 (WoCo 22) est l’occasion d’échanger sur un dossier qui s’est fortement imposé au cours du XXIe siècle lié à la rareté de l’eau, qui fait constitue une réelle menace sur les ressources naturelles, et qui hypothèque l’avenir des générations futures.

Ce Congrès international des étudiants en agriculture et sciences annexes abordera la question de la pénurie de l’eau sous différents angles, avec au programme, un certain nombre de conférences et de workshops, qui conduiront à la publication de décisions sur les orientations de l’association, à un vote sur la structure de son bureau et à l’approbation de son règlement intérieur.

Il est à noter aussi que l’IAAS, ou Association Internationale des Etudiants en Agriculture et Sciences connexes, est une association non gouvernementale fondée en 1957, et compte plus de 10.000 membres répartis sur une cinquantaine de pays membres. Sa mission s’inscrit essentiellement dans le cadre du partage des connaissances et l’échange culturel entre les peuples.

Selon les chiffres officiels du Département des Affaires Economiques et Sociales des Nations Unies, la pénurie d’eau touche actuellement près de 700 millions de personnes dans 43 pays. A très court terme, en 2025, on comptera 1,8 milliard de personnes qui vivront dans des pays ou des régions frappés par une pénurie d’eau complète et les deux tiers de la population mondiale pourraient vivre dans des conditions alarmantes de stress hydrique.

Au Maroc, précise-t-on, le problème de la rareté de l’eau qu’on connaît actuellement est principalement causé, selon les données officielles, par la baisse importante des ressources en eau en raison de la faiblesse des précipitations (baisse de 55 pour cent), ainsi que par une diminution du volume des chutes de neige.