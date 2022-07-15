بقلم: محمد الدريهم

في إطار التدابير المتخذة سنويا بهدف الحد من مخاطر السباحة في السدود ومجاري الأودية، تنظم وكالة الحوض المائي لأم الربيع حملة تحسيسية حول مخاطر السباحة في حقينات السدود ومجاري الأودية الواقعة في منطقة تدخلها، بهدف التقليص من حالات الغرق وذلك طيلة فصل الصيف

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في هذا الإطار، تجدر الإشارة الى أنه مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة، أصبحت ظاهرة السباحة في السدود ومجاري الأودية تعرف تزايدا وارتفاعا كبيرا من سنة لأخرى، دون الوعي بالمخاطر المترتبة عنها، الشيء الذي يؤدي إلى ارتفاع نسبة ضحايا الغرق في هاته الفترة من السنة خاصة وسط فئة الأطفال والشباب.

ونظراً لصعوبة القيام بالمراقبة الدائمة على مستوى جميع حقينات السدود ومجاري الأودية المنتشرة على امتداد مساحة تدخل وكالة الحوض المائي لأم الربيع، فقد تم وضع لوحات تشويرية بمواقع السدود تشير إلى أن السباحة ممنوعة بشكل كلي في حقيناتها وكذلك في الأماكن الأخرى التي يتوافد عليها السكان.

من خلال هذه الحملة إذن، تسعى الوكالة بتنسيق مع السلطات المحلية إلى الحد من حالات الغرق اعتمادا على التوعية والتحسيس خاصة وأن شساعة محيط السدود المتواجدة على مستوى حوض أم الربيع وانفتاحها على بعض التجمعات السكانية إضافة إلى وجود منافذ غير أمنة بمحيطها يشكل خطرا على مرتاديها، مما يجعل من عمليات التحسيس عاملا مهما للتقليص من مخاطر السباحة في حقيناتها.

في هذا الصدد، يجب التذكير بأن خطورة هذه الأحواض التي تعطي الانطباع بأنها آمنة للسباحة، تتمثل في احتوائها على كميات كبيرة من الأوحال التي تعد السبب الرئيسي في غرق البعض مهما بلغت مهارتهم في السباحة كما تكمن خطورة هذه الأحواض أيضًا في كثافة المياه وعمقها، والتي يمكن أن تتجاوز أحيانًا 100 متر، ناهيك عن ضفافها غير المؤهلة والتي لا تسمح بسهولة الوصول إلى المياه.

فإلى جانب الأنشطة التحسيسية التي تتخلل هذه الحملة كتوزيع مجموعة من الوثائق التوعوية (ملصقات، مطويات، لافتات…) تشمل هذه الأخيرة كذلك بث وصلات تحسيسية عبر أهم المنابر الإعلامية الوطنية والمحلية وكذا اعتماد التواصل الرقمي عبر نشر كبسولات تحسيسية في هذا الشأن عبر مواقع التواصل الاجتماعي للوكالة.