SAISON ESTIVALE 2022 : L’ABHOER LUTTE CONTRE LES DANGERS DE LA BAIGNADE DANS LES RETENUES DES BARRAGES

Par Mohammed Drihem

Aux portes de la saison estivale 2022 qui s’annonce chaude avec la montée des températures cet été, le plaisir de la baignade et de la natation devient pressant notamment chez les jeunes et les enfants dont un bon nombre d’entre eux se livrent à cette activité dans les retenues des barrages et dans les cours d’eau à travers le Royaume en se livrant ainsi au danger de la noyade.

Dans la perspective de prévenir et de limiter ces dangers de la baignade dans de tels endroits donc, l’Agence du Bassin Hydraulique de l’Oum Er Rbia, (ABHOER) a lancé une campagne de communication déployée principalement en actions d’information et de sensibilisation aux dangers de la baignade dans les retenues des barrages et dans les cours d’eau existants dans sa zone d’intervention, tout au long de la saison estivale, dans l’objectif d’éviter tout cas de noyade notamment pour ce qui concerne la population juvénile.

Initiée dans le cadre des mesures mises en place chaque année, cette campagne lancée par au titre de l’année 2022 sous le thème de : « l’eau est la source de ta vie, n’en fais pas la cause de ta mort », l’ABHOER en coordination avec les autorité locales, la protection civile la société civile vise à augmenter le niveau de conscience sur les dangers de la baignade et réduire le risque de noyade en s’appuyant sur la sensibilisation, d’autant plus que l’immensité des barrages situés au niveau des bassins de l’Oum Er-Rbia et leur ouverture aux agglomérations, outre la présence de points non sécurisés dans leurs alentours, présentent un danger pour les visiteurs, ce qui fait de la sensibilisation un facteur important pour réduire le risque de noyades dans ses retenues.

Et vu l’impossibilité d’effectuer une surveillance au niveau de toutes les rivières et les bassins des barrages disséminés sur la vaste étendue de la zone d’action de l’Agence, des panneaux de signalisation ont été installés, indiquant l’interdiction de la baignade dans toutes ces zones, ainsi que dans d’autres endroits fréquentés par la population.

En outre, la dangerosité de ces bassins qui donnent l’impression d’être surs pour la baignade, réside dans le fait que les retenues des barrages, même si elles présentent, en apparence, toutes les qualités d’un lac sans danger, peuvent révéler des pièges redoutables : Elles contiennent en effet de grandes quantités de vase qui peuvent attirer les nageurs vers le fond. Le danger de ces bassins réside également dans la densité et la profondeur d’eau, pouvant dépasser parfois 100 mètres, sans oublier le fait que leurs berges ne sont pas aménagées et ne permettent pas un accès facile à l’eau.

Outre les activités de sensibilisation qui imprègnent cette campagne, comme la distribution de supports de sensibilisation (affiches, flyers, banderoles…), cette campagne comprend également la diffusion de programmes d’information et de sensibilisation à travers les médias locaux et nationaux et l’adoption de la communication digitale à travers la diffusion de spots de sensibilisation à cet égard sur les réseaux sociaux de l’Agence.